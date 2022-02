AJEDREZ: En el Club Banco, se vivió una nueva fiesta del Ajedrez

Deportes

14 de Febrero - Jóvenes jugadores de Alvear, San Rafael y San Luis, participaron del torneo “Verano en el Club Banco”. Mateo Salas y Rocío Barros fueron los grandes ganadores.

Entre sábado 12 y domingo 13 se disputó el torneo “Verano en el Club Banco”, encuentro ajedrecístico que puso broche de oro a los tradicionales torneos de verano del Club Banco Nación, con fuertes exponentes de la región.

“Estamos muy contentos, este verano ha sido un éxito el ciclo de torneos y en este caso nos gusta mucho que venga gente de otras ciudades y disfruten de nuestras instalaciones, porque trabajamos para que se sientan cómodos”, añadió el Vicepresidente de la Institución, Pedro Honorato, que contó, además, que durante el año continuará el deporte siendo protagonista del lugar, y que uno de los proyectos para el 2022 es la renovación del piso de las canchas de Paddle.

Fueron 2 torneos que se realizaron paralelamente, por un lado el INFANTIL, para chicos de edad escolar Primaria y por otro el JUVENIL, para jóvenes de Secundaria. Torneo Infantil:

En un torneo que demostró un nivel parejo, el Alvearense Mateo Salas demostró una vez más en su corta carrera que tiene un gran futuro y se coronó Campeón invicto, con 6 victorias y un empate, en 7 partidas.

En 2º puesto finalizó Santino Ledesma, uno de los fuertes jugadores que llegó al departamento, desde Unión, San Luis, y

que punteó junto a Salas, gran parte del torneo.

Completó el Podio Santiago Kovich, otro de los Alvearenses del que se espera sea parte de la renovación del semillero.

Además, se distinguió a los mejores de cada categoría:

Categoría Sub 8:

1º Gino Domínguez (San Rafael)

2º Benjamín Evans (San Rafael)

3º Thiago Yllanes (Gral. Alvear)

Categoría Sub 10:

1º Joaquín Jasen (San Rafael)

2º Lautaro Medina (Gral. Alvear)

3º Benjamín Martínez (Gral. Alvear)

Categoría Sub 12:

1º Giuliano Borges (San Rafael)

2º Victoria Mansilla (Gral. Alvear)

3º Tomás Baquero (Gral. Alvear)

Mejor Dama: Ana Victoria Lieby (Gral. Alvear)

Torneo Juvenil:

La competencia fue verdaderamente pareja y recién se definió en la última ronda, con varios candidatos luchando hasta el final. Campeona del certamen, fue la Alvearense Rocío Barros, de gran presente, con 5,5 puntos, sobre 7 posibles.

En 2º lugar finalizó la revelación del torneo, el Sanrafaelino Caleb Vega, con 5 unidades.

Completó el Podio, el Alvearense Juan Sebastián Lieby, también con 5 puntos.

Además, se distinguió a los mejores de cada categoría:

Categoría Sub 14:

1º Juan Cruz Ledesma (Unión – San Luis)

2º Ángel Kapluk (Gral. Alvear)

3º Ignacio Torres (Gral. Alvear)

Categoría Sub 16:

1º Santiago Sánchez (Gral. Alvear)

2º Camilo Lieby (Gral. Alvear)

3º Demian Martínez (San Rafael)

Categoría Sub 18:

1º Marcos Martos (Gral. Alvear)

2º Emiliano Matus (Gral. Alvear)

3º Elías Matus (Gral. Alvear)

Mejor Dama: Abril Lucero (Gral. Alvear)

El torneo fue organizado en conjunto entre el Club Banco Nación y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, con el respaldo de la Federación Mendocina de Ajedrez.

El arbitraje estuvo a cargo del Profesor Sebastián Lieby, con la fiscalización de las jóvenes locales, Camila y Abril Delsart.