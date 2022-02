Mendoza cerrará la 1ª fecha del South American Rally Race

Deportes

3 de Febrero - Por primera vez la Provincia de Mendoza será parte del South American Rally Race. La provincia cuyana cerrará la 1ª fecha de Campeonato Sudamericano Rally Raid FIM.

La 3ª y 4ª Etapa del SARR2022 se disputarán los días 19 y 20 de febrero, y allí tendrá fin la primera fecha del 1º Campeonato Sudamericano LATAM. Luego tendrá el tan esperado día de descanso y, por último, el día 22 partir hacia el sur. Acostumbrada al turismo nacional e internacional; los participantes del South American Rally Race tendrán el placer de recorrer a una de las provincias más importantes de Argentina, en todo sentido, pero sobresaliendo en el turismo.

La ciudad de Tunuyán ofrece durante las cuatro estaciones, una gastronomía exquisita, riquísima cultura, las montañas más lindas del mundo, bodegas, vinos y placeres, saltos de agua, senderos ligados a la historia, frescos arroyos y mucha aventura.

La ciudad de General Alvear no es la excepción. Con su particular turismo rural y gastronomía, mostrando la cultura del trabajo de la tierra en torno al río Atuel; ha logrado a través de los años un crisol de razas que hicieron de esta zona un oasis productivo. Dejaron su semblante los inmigrantes provenientes de Ucrania, Rusia, Japón, Italia y España principalmente; para que los turistas puedan deleitarse con una gran variedad de exquisiteces. El departamento está ubicado en el Oasis Sur de la provincia de Mendoza, el cual hace de que sea un terruño ideal para la producción de varietales de calidad.

Aquí la competencia deberá, entre otros accidentes geográficos, surfear las difíciles dunas del oeste y sur mendocino; con la particular y exigente navegación que promete este SARR2022. Un punto estratégico para los espectadores de la región, será en Las Catitas (Departamento Santa Rosa), lugar característico de la práctica del Rally Raid provincial y nacional. Están todos invitados a vivir la gran fiesta del Off Road continental.

La Odisea Americana continúa...

-

Mendoza encerrará a 1ª data do 1º Campeonato Sul-Americano

Pela primeira vez a bela Província de Mendoza fará parte da corrida de rally sul-americana. A província de Cuyo encerrará a 1ª data do Campeonato Sul-Americano de Rally FIM.

A 3ª e 4ª etapas da SARR2022 acontecerá nos dias 19 e 20 de fevereiro, onde a primeira data do 1º Campeonato Sul-Americano da LATAM chegará ao fim. Seguir-se-á o tão esperado dia de descanso e, finalmente, no dia 22, eles seguirão para o sul. Habituados ao turismo nacional e internacional, os participantes do Rally Rally Sul-Americano terão o prazer de percorrer uma das províncias mais importantes da Argentina, em todos os sentidos da palavra, mas com uma ênfase especial no turismo.

A cidade de Tunuyán oferece durante as quatro estações, gastronomia requintada, rica cultura, as mais belas montanhas do mundo, vinícolas, vinhos e prazeres, cachoeiras, trilhas ligadas à história, riachos frescos e muita aventura.

A cidade de General Alvear não é exceção. Com seu particular turismo rural e gastronomia, mostrando a cultura de trabalhar a terra ao redor do rio Atuel; conseguiu ao longo dos anos um caldeirão de raças que fez desta área um oásis produtivo. Os imigrantes provenientes principalmente da Ucrânia, Rússia, Japão, Itália e Espanha deixaram seu semblante, para que os turistas possam se deliciar com uma grande variedade de iguarias. O departamento está localizado no Oásis do Sul da província de Mendoza, o que o torna um terroir ideal para a produção de varietais de qualidade.

Aqui a competição terá que, entre outras características geográficas, navegar nas dunas difíceis do oeste e sul de Mendoza; com a navegação particular e exigente que esta SARR2022 promete. Um ponto estratégico para os espectadores da região será em Las Catitas (Departamento de Santa Rosa), um lugar típico para a prática do Raid de Rally provincial e nacional. Todos vocês estão convidados a viver a grande festa do Off Road continental.

A Odisséia americana continua...

-

Mendoza to close the 1st date of the 1st South American Championship

For the first time the beautiful province of Mendoza will be part of the South American Rally Race. The province of Cuyo will close the 1st date of the South American Rally Raid Championship FIM.

The 3rd and 4th stages of the SARR2022 will be held on February 19 and 20, where the first date of the 1st South American LATAM Championship will end. Then it will have the long-awaited rest day and, finally, on the 22nd, leave for the south. Accustomed to national and international tourism, the participants of the South American Rally Race will have the pleasure of touring one of the most important provinces of Argentina, in every sense, but excelling in tourism.

The city of Tunuyán offers during the four seasons, exquisite gastronomy, rich culture, the most beautiful mountains in the world, wineries, wines and pleasures, waterfalls, trails linked to history, fresh streams and lots of adventure.

The city of General Alvear is no exception. With its particular rural tourism and gastronomy, showing the culture of working the land around the Atuel River, it has achieved through the years a melting pot of races that made this area a productive oasis. Immigrants from Ukraine, Russia, Japan, Italy and Spain have left their mark, mainly so that tourists can delight themselves with a great variety of delicacies. The department is located in the Southern Oasis of the province of Mendoza, which makes it an ideal terroir for the production of quality varietals.

Here the competition will have to, among other geographical features, surf the difficult dunes of the west and south of Mendoza, with the particular and demanding navigation that this SARR2022 promises. A strategic point for the spectators of the region will be in Las Catitas (Santa Rosa Department), a characteristic place for the practice of the provincial and national Rally Raid. You are all invited to live the great party of the continental Off Road.