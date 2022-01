Avanza el Programa de plantines de tomates

Alvear

3 de Enero - En la mañana de este lunes, el Director de Agricultura, Ganadería y Faena Agustín Anzorena visitó la finca ubicada en calle O y 11, del productor Fabián Gauvron, quien accedió al programa de plantines de tomate y recibió un subsidio para reactivar un consorcio de agua.

Fabián Gauvrón es un productor frutícola y hortícola de nuestro Departamento, que accedió al programa de plantines de tomate del municipio, con financiación a tasa cero, explicó Anzorena y señaló que también se le ayudó con un subsidio para la recuperación de la perforación de riego. “Recibió 20.000 plantines en total, una primera tanda tiene 60 días y la otra 45 días. Es un muy lindo tomatal, es un muy buen productor que trabaja con previsibilidad y buena fuente de agua. Los demás productores también vienen muy bien y han colaborado las lluvias”.

El Fondo para la Transformación es un ente que tiene líneas crediticias para lograr la eficiencia hídrica. “Fabián no tiene riego por goteo, pero sí consorcio de riego, por lo que puede prever en qué momento regar además del turno”, resaltó el Director municipal.

Por su parte, Fabián Gauvron expresó: “estoy muy contento, se me han dado muy bien las plantas de tomates, estoy tratando de hacer lo mejor posible para mejorar la producción. En este momento, tengo plantas de 60 días y otras de 45 días. Desde que inició el municipio con el Programa de plantines yo formo parte y me ha ido bien, porque invertir en 20.000 plantines es muy oneroso y poder obtenerlos financiados a pagar en agosto es un alivio”.

Respecto a la comercialización, el productor dijo: “tengo contacto con La Pampa, a quienes vendo productos artesanales y verduras”.

Al referirse al consorcio de riego manifestó: “se nos rompió la bomba, cuando la estábamos reparando nos robaron el motor, entonces acudimos a la comuna y en quince días recibimos fondos municipales para poner en marcha nuevamente la bomba”. A los demás productores les declaró: “buscando siempre se consigue, a nosotros nunca nos han cerrado las puertas, es una alternativa. Yo en la finca tenía durazno y ciruela que nunca pude cosechar y hace un tiempo estoy con las verduras, por eso, en una parcela abonada voy a poner brócoli y repollo”.