Se realizó el Partido exhibición de Futsal

Deportes

22 de Diciembre - Contó con la presencia de jugadores de General Alvear que se encuentran jugando en diferentes equipos de la Asociación de Fútbol Argentino -AFA- y en equipos de otros países. Además, se jugó la final de la liga municipal de Futsal de Andes vs Pacífico.

Uno de los organizadores del evento, Miguel Olivera, explicó que, entre los objetivos, priorizaron que los alvearenses conozcan a los chicos que están en AFA. “Ya son conocidos los jugadores Villegas, Alférez y Gómez, no así los más chicos de edad, además la mayoría se encuentra a más de mil kilómetros y su familia no los puede ver jugar”.



Los equipos de AFA que cuentan con jugadores alvearenses de Futsal son Club Atlético Adosivi, Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Club Sportivo Independiente Rivadavia, Club Deportivo Maipú, Club Atlético River Plate, Club Social y Atlético Guillermo Brown de Puerto Madryn, Club Atlético Lanús y Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.



El Director de Deportes, Actividad Física y Recreación Jerónimo Colla expresó: “estamos viviendo una muy linda noche de Futsal con partido exhibición de representantes de AFA y con la final de la liga municipal, con la alegría de hacer esta muestra para compartir con nuestra gente en el Deportistas Alvearenses”.



El funcionario resaltó el crecimiento del Futsal en el Departamento desde hace años, tanto en el nivel deportivo como en el acompañamiento que tienen. “Hoy tenemos el Polideportivo cubierto de gente, con una final muy linda, donde los dos equipos tienen muy buen nivel, dado que ya han participado de otras finales. Este año participaron del torneo trece equipos, ahora se va a definir qué equipos van a participar en categoría A y cuáles en B”.



El jugador de Sport Club Pacífico Franco Narváez, que participó de la final de la liga municipal de Futsal y salió campeón por 4 a 0 ante Andes Fútbol Club, subrayó que fue un partido duro, “el rival a vencer era Andes, eran los únicos que podían hacer daño, fue un partido trabado, se nos abrió al principio y eso es importante”. Respecto a la preparación previa dijo: “estuvimos parados mucho tiempo, costó arrancar, con barbijos, cada uno con su botella de agua. Gracias a Dios llegamos a la final del torneo y pudimos darnos la alegría de ser campeones. Además, el Futsal ha ido creciendo en nivel y con el acompañamiento de las familias, amigos y de los sponsors también”.



El encuentro atrajo a muchos jugadores alvearenses que están integrando equipos de todo el país, entre ellos José Villegas, jugador del Club Social y Atlético Guillermo Brown de Puerto Madryn, quien expresó su alegría por regresar al departamento y participar del evento: “siempre es lindo reencontrarse, volver a casa, estar con la familia, ver a los chicos que están jugando en la categoría y a quienes están afuera. Me parece muy linda la idea, el ritmo que tiene la gente más joven es increíble”.



En lo que respecta a la convocatoria, el jugador señaló: “el Poli está muy lindo y está lleno, creo que la cantidad de gente superó las expectativas”. Además, destacó la iniciativa de que la entrada sea un alimento no perecedero porque permite ayudar a quienes más lo necesitan.