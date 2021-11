AJEDREZ: La tropa Alvearense jugó en Malargüe

Deportes

28 de Noviembre - Este fin de semana se disputó el “II Torneo Ciudad de Malargüe” y nuestros representantes lograron importantes resultados

Organizado por los profesores Javier Jaque, Fabricio Ribero y Pablo Mercado, quienes se encuentran a cargo del taller de Ajedrez del Colegio San José, se disputó la segunda edición del torneo “Ciudad de Malargüe”, que reunió a jugadores locales, de San Rafael y de General Alvear.

Fueron cuatro torneos jugados en paralelo, Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Abierto (que reunió a jugadores de 13 años hasta experimentados adultos).

La delegación Alvearense estuvo integrada por Santiago Kovich, Lautaro Medina, Mateo Salas, Federico Formini, Juan Sebastián Lieby, Camilo Lieby, Rocío Barros y Cristian Orozco, todos con buenas actuaciones.

Principales Posiciones:

Torneo Sub 8:

1º Lisandro Riveros (San Rafael)

2º Benjamín Evans (San Rafael)

Torneo Sub 10:

1º Francisco Jaque (Malargüe)

2º Lautaro Medina (General Alvear)

Torneo Sub 12:

1º Mateo Salas (General Alvear)

2º Federico Formini (General Alvear)

Torneo Abierto:

1º Cristian Orozco (General Alvear)

2º Iván Siracusa (San Rafael)

3º Camilo Lieby (General Alvear)

Mejor Dama: Rocío Barros (General Alvear)