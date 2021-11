Se presentó la X edición del “Torneo Naranjitas”

Deportes

11 de Noviembre - En la mañana de este miércoles, el Director de Deportes, Actividad Física y Recreación, Jerónimo Colla; el Presidente del CSD Bowen, Mauricio Ciperiani y el Director del torneo, Oscar Achetoni, brindaron detalles sobre el evento.

Tenemos la alegría de volver a acompañar a una institución importante del departamento, como es la Unión Social y Deportiva Bowen, en esta décima edición de lo que va a ser el Torneo Naranjitas, un torneo que ha ganado su repercusión y que nos da la posibilidad de volver a concretarlo en el departamento. Estamos muy contentos porque siguen siendo actividades deportivas que llegan directamente a nuestros niños y que hacen al crecimiento, deportivo, turístico y económico de Alvear”, indicó Jerónimo Colla.



Por motivos de pandemia el torneo no se realizó en el 2020, pero este año tendrá lugar el próximo 10, 11 y 12 de diciembre. La 10° edición se bautizó “Alberto López”, quien fue “un papá, ex integrante de las comisiones, tanto de fútbol infantil como de la comisión mayor del club, que nos dejó con motivo de esta pandemia”, expresó Mauricio Ciperiani.



El Presidente del CSD Bowen indicó: “Estamos apostando mucho a este torneo y sabemos que tendremos que trabajar fuertemente, pero lo hacemos con muchas ganas”. En la oportunidad destacó que el torneo se da gracias a una labor conjunta: “Agradecemos a Jerónimo, Hernán Climent y el Sr. Intendente Walther Marcolini, a todos los comercios, a COSPAC, a los papás, a la subcomisión de fútbol infantil. Son muchos los que trabajan alrededor de este torneo”.



Por su parte, Oscar Achetoni estimó que participarán entre 1.200 y 1.400 niños de las categorías 2007-2013. “Nos van a acompañar equipos de Río Negro, Neuquén, San Juan, La Pampa, estamos en tratativas con un equipo de San Luis y obviamente todos los equipos de acá de General Alvear. La verdad que las expectativas al principio, pensando en la pandemia, no eran tan buenas, pero la respuesta de los equipos ha sido excelente”, detalló con mucho entusiasmo.



Un gran porcentaje de los niños que llegarán al departamento para participar de la competencia lo harán en compañía de sus padres, lo que generará un movimiento importante en el departamento. En este sentido, dedicó “un agradecimiento especial a la Cámara de Turismo de General Alvear, que ha brindado todas sus cabañas para que los papás de distintos lugares puedan venir”.



El "Torneo Naranjitas" se desarrollará del 10 al 12 de diciembre en la cancha y en el predio del Club Social y Deportivo Bowen. Se cobrará una entrada y los asistentes podrán disfrutar de partidos nocturnos ya que el lugar cuenta con iluminación.