Más de 400 chicos en la Liga Sureña de Vóley

Deportes

25 de Octubre - Este sábado en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, con una gran convocatoria, se realizó el Torneo Sureño de Voley en categorías formativas sub 14 y sub 16 femenino y masculino, con la participación de escuelas de vóley de San Rafael, Malargüe y de nuestro Departamento.

Alvear es deporte y lo demuestra con cada una de sus actividades, en este caso mediante la organización del Torneo de la Liga Sureña de Vóley Sub 14 y Sub 16, que reunió en total a unos 400 chicos de San Rafael, Malargüe y General Alvear: “En la mañana nos acompañaron 13 equipos y en la tarde jugaron las categorías Sub 16 masculino y femenino con unos 15 equipos” destacó la Profesora Laura Sosa, quien agregó que cada fecha se disputa cada 21 días y se alternan entre cada departamento.

Por su parte el Profesor Gabriel Ortiz dijo: “Después de la pandemia tuvimos una gran falencia, sobre todo en las categorías formativas, y costó mucho volver a competir. En el polideportivo tenemos la Liga Departamental que va desde Sub 14 hasta la primera división”. Actualmente existe la categoría promocional donde se reúnen las categorías formativas con la primera división.

Ortiz adelantó que se está organizando la actividad de Beach Vóley e incluso se armaron algunas canchas en la jornada del sábado para que los chicos pudieran realizar actividades recreativas.