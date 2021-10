Con un discurso con reclamos se inauguró la Expo Ganadera

Alvear

8 de Octubre - El acto de apertura, se dio en el restaurante del predio, debido a la lluvia. El habitual reclamos por los estados de los caminos ganaderos y un presupuesto participativo, fueron los ejes centrales del discurso de Labay.

Este viernes al mediodía se realizó el acto de apertura de la Expo Ganadera, y el discurso, estuvo a cargo de Ramilo Labay, Presidente de la Específica de Ganadería, a quien siguió la respuesta del Director de Ganadería, el Alvearense Damián Carbó.

El discurso completo de Labay:

Mientras elaboraba el discurso de la edición N°40 de la Fiesta Nacional de la Ganadería de zonas áridas sentí un Dejavú, primero dije es el síntoma de la página en blanco del que hablan los escritores, pero revisé el discurso del año pasado y vi que estaba perfectamente vigente punto por punto. Retrocedo, leo discursos de años anteriores y encuentro lo mismo. Si de algo quedo convencido es que en este discurso Inaugural, no voy a inaugurar ni una sola frase nueva…..

¿Que hago repito hasta el hartazgo lo ya reclamado……?

NO, DEFINITIVAMENTE NO. Hoy vengo no a reclamar sino a proponer para que en conjunto logremos que la ganadería mendocina muestre todo su potencial.

Hago un párrafo aparte con la política ganadera nacional, ¿cree el Estado nacional que sin algo tan simple como previsibilidad puede existir un plan ganadero de mejora competitiva a mediano y largo plazo?. Y que en el mismo ¿entre el concepto de restringir las ventas! en lugar de potenciarlas!?. Mientras el estado nacional juega cerrando y abriendo exportaciones para ganar las elecciones en el medio hay productores que trabajan, invierten, generan empleo genuino y que necesitan reglas de juego claras.

Volviendo a la provincia recordemos que en ella solo se produce el 12% de lo que consumimos, tenemos un techo altísimo y el potencial de crecimiento es inmensurable.

La ganadería mendocina hace mucho tiempo que no mejora sus índices productivos, el destete ronda el 55%. Para revertir esto es necesario un conjunto de acciones de diferentes ámbitos y actores y por ello voy a proponer lo sgte:

- Propongo que la dirección provincial de ganadería a pesar de los esfuerzos que está realizando (que son muy valorables) contemple un presupuesto participativo donde no solo el estado provincial sino también los actores de asociaciones privadas nucleados en el Cluster Ganadero consensuemos y determinemos cual es la mejor y más eficiente manera de administrar los recursos que competen a la actividad.

No podemos obviar el hecho de que la mayor carga presupuestaria de la dirección provincial de ganaderia está asignada para pagar sueldos y gastos corrientes. Dejando relegados muchas veces y no cumplimentando en tiempo y forma temas muy importantes como son la ley 7074 (incentivos a la ganadería bajo riego), aportes al Clúster ganadero, moras en los pagos de convenios a la fundación coprosamen y ley federal de carnes.

Quiero proponer también que el Departamento Provincial de Vialidad genere de una vez por todas políticas específicas para el mantenimiento de caminos ganaderos.

Algo tan simple como llevar alimento a los campos o trasladar hacienda para venta… en muchos casos es una tarea imposible.

Es inadmisible que no se disponga de camiones bateas por ejemplo, algo tan esencial para el mantenimiento de las rutas ganaderas y son los productores ganaderos los que a través de convenios entre el DPV, clúster y asociaciones privadas las contratan poniendo recursos económicos propios para compensar una falencia que le corresponde a dicha entidad.

La realización de convenios de colaboración mutua es el camino correcto y agradezco el trabajo que se está realizando con mucho esfuerzo, pero se deben agilizar las tareas! justamente en el discurso del año pasado mencionaba la firma de uno de los convenios y hoy poco más de 1 año todavía no logramos finalizar el trabajo.

Son muchos kilómetros de caminos que esperan ser atendidos y muchos productores deseosos de tener algo tan elemental como es poder llegar a sus trabajos.

- Propongo rever la ley 6099 de prevención y lucha contra incendios como así también la resolución N°864 donde detalla los mecanismos a seguir para la solicitud y ejecución de las quemas controladas para que las mismas se puedan ejecutar de manera ágil y sin tantas trabas burocráticas.

Ésta es LA ÚNICA HERRAMIENTA PRODUCTIVA A NUESTRO ALCANCE para mejorar la productividad de nuestros campos, fundamental no solo para recuperar los pastizales naturales, sino que también al hacerlo de manera estratégica se evitarían los descontrolados incendios forestales que tantos gastos le generan a la provincia, y el daño que le produce no solo a los campos sino también a la flora y fauna autóctona.

Y ESTO REQUIERE SOLO GESTIÓN, NO PRESUPUESTO PÚBLICO! Esperamos en el futuro no tener que contar en medio del humo que la provincia se está incendiando por falta de gestión.

- Propongo la expansión y desarrollo de la ganadería bajo riego, es muy importante para diversificar la matriz productiva de Mendoza que tanta falta le hace, para ello la eficiencia y tecnificación del riego es elemental teniendo en cuenta que contamos con regímenes pluviométricos muy bajos y la crisis hídrica nos golpea cada vez más fuerte.

Existe la posibilidad de que la provincia adquiera equipos de riego de última generación, pero para esto es necesario que la oposición de quórum en la legislatura al endeudamiento, apelamos a que piensen el de desarrollo productivo y no en las mezquindades políticas.

De igual manera articular los mecanismos necesarios para lograr tarifas de energía diferenciadas en explotaciones con sistemas de riego tecnificados, hay que tener en cuenta que las inversiones de los mismos es muy grande y el retorno a muy largo plazo.

- Propongo que se tome la experiencia del Acueducto ganadero Bowen-Canalejas que tan buenos resultados está dando, es la obra más importante y de mayor impacto que se ha realizado para la ganadería en Mendoza.

Sería muy necesario que se replique en distintos sectores de la provincia, donde el acceso y la calidad del agua son determinantes en los índices productivos.

- No podemos pasar por alto que están ocurriendo muchos hechos delictivos en las zonas rurales como abigeatos, robos y vandalismo, que provocan serios inconvenientes a los productores, además de desalentar las inversiones existentes y por supuesto, las potenciales.

No se puede pensar en el desarrollo agrícola - ganadero si no tenemos algo tan esencial como es la seguridad. Por lo tanto propongo que se instale la Policía Rural en el departamento. Están dadas todas las condiciones, lo único que falta para que se concrete es… la decisión de hacerlo.

- Propongo establecer por ley provincial, la obligatoriedad de analizar la salud reproductiva de todos los toros del rodeo Mendocino, donde los productores deban realizar el análisis correspondiente para determinar la sanidad de los mismos.

Controlar el ingreso de reproductores a la provincia con la herramienta de la barrera sanitaria. Los animales con enfermedades venéreas deben ser descartados con guía de faena ya que un toro enfermo disminuye notoriamente los índices de preñez del rodeo.

Que los pequeños y medianos productores puedan acceder a planes de fomento para reemplazarlos por toros sanos de cabañas locales y así generar un círculo virtuoso donde no solo se mejorá la sanidad e índices productivos sino también la genética.

- Propongo que se le otorgue el beneficio del Plan Vaca a todos aquellos productores que de alguna u otra manera se encuentren agrupados, trabajando en conjunto, compartiendo experiencias, datos, estadísticas, asesorados por técnicos veterinarios y realizando reuniones periódicas en las diferentes explotaciones.

Está más que comprobado! los productores que forman parte de esquemas como CREA, o Cambio Rural obtienen índices de preñez y destete muy superior a la media provincial.

- Propongo que entre todos impulsemos el proyecto de conectividad rural, donde se brindaría internet a través de antenas de punto a punto a todo el este mendocino de sur a norte.

En el siglo 21 resulta difícil creer que hay una vasta zona de la provincia que no cuenta con algo tan sencillo para muchos como es una comunicación.

Contar con el servicio no solo ayudaría al arraigo rural que tanta falta hace, sino que también eficientizaría de manera notoria las actividades en las explotaciones agropecuarias, pudiendo hacer uso de tecnologías que hoy nos es imposible pensar.

- Por último… como productores también tenemos una gran responsabilidad para aumentar los índices reproductivos y generar más kgs de carne, debemos ser más eficientes con nuestros rodeos.

Es por eso que propongo, realizar todos los planes sanitarios vigentes, aplicar las tecnologías que estén a nuestro alcance, como pueden ser: aportes genéticos, tactos, estacionamiento de toros, rotación de potreros, descansos necesarios para la regeneración de pastizales, destetes en tiempo y forma, medir materia seca para realizar ajustes de carga, distribución de aguadas. Etc.

El Plan Mendoza Activa es un gran incentivo a las inversiones privadas, con muy buenos resultados se fue llevando a cabo y hoy nos encuentra en la 3er convocatoria. Invito a productores a interiorizarse y aprovechar dicho plan que reintegra de diferentes maneras el 40% de la inversión.

Quiero destacar el trabajo que viene realizando el Clúster ganadero, es una herramienta fundamental donde se generan políticas de índole pública impulsadas desde el sector privado, apoyando al productor y generando proyectos para el desarrollo ganadero.

Hoy se puede decir que gran parte de las asociaciones privadas de la provincia trabajamos en conjunto con un mismo objetivo, el desarrollo de la ganadería en Mendoza.

Debo resaltar el gran trabajo que está realizando la empresa EDESTE, entendiendo las necesidades del productor plasmándolas en obras, invirtiendo y expandiendo permanentemente líneas de electricidad monofilar por nuestras zonas del secano.

Qué bueno sería que otras empresas tomen el ejemplo y hagan ese trabajo de electrificación rural en en las zonas que les compete.

El crecimiento de la ganadería en Mendoza no depende de alguien en particular, sino por el contrario del trabajo mancomunado de todos los actores intervinientes, si cada uno desde el lugar que le toca pone lo mejor de sí, estoy seguro que vamos a hacerla crecer.

Queda mucho por delante, hoy la ganadería de Mendoza se proyecta al país a través de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas y tenemos el desafío entre todos de subirla a lo más alto, por ello les dejo mi última propuesta:

¿Que necesitan de nosotros para lograr estos objetivos?