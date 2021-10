Comienza la 40ª edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Alvear

6 de Octubre - Este miércoles por la noche se abre la tranquera de la edición 40 de la Fiesta Nacional de la Ganadería y con la conjunción del fin de semana extra largo, se espera un lleno total.

La apertura de la fiesta marca además el regreso de un calendario festivo en Mendoza con la masiva presencia del público, luego de un año y medio de restricciones a causa del coronavirus.

Hasta el domingo el evento más grande del oeste argentino ofrecerá una interrelación de muestras y actividades que irán desde lo comercial con 5 hectáreas dedicadas repletos de stand cubiertos y al aire libre, espectáculos artísticos, patio de comidas y bebidas, jornadas técnicas ganaderas y también de turismo rural, remate y destrezas criollas.

El sábado, durante el almuerzo tradicional, la presencia de figuras de relieve nacional del sector productivo, con los integrantes de la mesa de enlace como estandarte, más la participación de referentes de la política, como Patricia Bullrich entre los asistentes, también será parte de la Fiesta.

“Tuvimos un escenario complejo para organizar la fiesta, no fue fácil y más apostar cuando no sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente, si había aperturas o no. Lo cierto es que la Fiesta está en marcha, hay una gran muestra comercial, espectáculos de primer nivel en las peñas y el salón mayor. La parte ganadera estará con una fuerte presencia, las destrezas criollas. Un marco muy interesante para que lo disfrute toda la gente”, dijo Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio.