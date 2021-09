Se presentó el capítulo 9 del documental de Cecsagal: "El cooperativismo, un modo de vida"

Alvear

14 de Septiembre - Este lunes se presentó el 9º capítulo del documental que recorre los 70 años de la Cooperativa Cecsagal. En esta ocasión, con la lupa puesta sobre su compromiso cooperativo.

Este lunes se dio a conocer un nuevo episodio del audiovisual que repasa las siete décadas de vida de la Cooperativa, y es el momento de hablar de su esencia y su carácter cooperativo: "El Cooperativismo es una forma de vida, una mirada hacia la sociedad, una actitud de vida, que no sé si es mejor o peor que otras, pero sí sé que es indispensable, por lo que vuelca a la sociedad, no solamente en lo económico, sino en lo cultural, en lo social, lo educativo, en la organización. Tiene muchísimos años en el Mundo y Alvear, en su momento fue cuna del Cooperativismo y tenemos que volver a eso", sintetizó el Vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, Gustavo Rubio.

Es Daniel Ortego, delegado del cuarto distrito de la institución, el encargado de detallar el funcionamiento de la Cooperativa, desde las bases: "La función del delegado, es representar a la totalidad de la masa societaria. Como es tan grande, por las dimensiones y por la gran cantidad de socios que tiene la Cooperativa, es necesario elegir delegados. Son 4 distritos en total, que representan por medio de sus delegados. Cada 600 socios, corresponden 2 delegados, que se eligen democráticamente", explicó, en tanto que orgulloso reconoció: "La Cooperativa Cecsagal, si no es la empresa más importante, es una de las más importantes del departamento, y lo que ha crecido en estos 20 años, es exponencial", recordando además, su paso por el consejo de administración, durante el año 1999.



Claudio Herrada, Gerente de la Cooperativa, es quien toma la posta para poner en relieve la importancia de la institución, también fuera del departamento: "Cecsagal está asociado a la federación Cooperativa del Nuevo Cuyo y a la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), donde es un actor importante, participando en el Consejo de Administración Nacional y de todas sus comisiones", Herrada es, además, el Presidente de la Comisión Laboral de esta prestigiosa entidad.

El Doctor Héctor Chávez, profesional comprometido con el desarrollo de las últimas décadas de la Cooperativa Cecsagal ocupa un lugar importante en este noveno capítulo y pone blanco sobre negro, en temas que suelen discutirse en ambientes Cooperativos: "El Cooperativismo, no pretende modificar el capitalismo. El cooperativismo, es por sobre todas las cosas una empresa. La historia del Cooperativismo en Mendoza, es la historia del Cooperativismo en el País, un país donde no hay estabilidad económica, ni política, que complica muchísimo las posibilidades de prosperar del cooperativismo y sucede muchas veces que las cooperativas nacen pujantes y se agotan, porque en los balances inclusive, no pueden reflejar toda la inflación que se producen en cada momento de crisis en Argentina. Sin embargo, Cecsagal ha crecido mucho, por ejemplo en los últimos años en el tendido eléctrico y en el parque automotor, porque se maneja y se dirige como una empresa. Porque si la empresa anda mal, todo el cooperativismo y lo igualitario, queda en un verso. La empresa tiene que demostrar, que dentro del Capitalismo, el Cooperativismo es más eficiente. Este consejo ha invertido muchísimo y la gente lo reconoce", enfatizó.

El próximo lunes, en las cuentas Oficiales de la Cooperativa, "Cooperativa Cecsagal" y "Cadena Cooperativa", será el momento de compartir un nuevo episodio del film, que documenta sus 70 años de vida.