Gran nivel en una nueva edición de los 12K de Alvear

22 de Agosto - En la mañana de este domingo se disfrutó de una gran competencia que reunió a grandes atletas del País como el olímpico Luis Molina. Antonio Poblete, de San Rafael, fue el mejor en la categoría Élite masculina, en tanto que la alvearense Lorena Cuello quedó primera en la categoría Élite femenina.

El deporte se vive en General Alvear, en la mañana de este domingo cientos de atletas participaron de los 12K de Alvear, una tradicional competencia que es sumamente esperada por todo el País. Así lo retrató el Director de Deportes Jerónimo Colla: “Fue una jornada difícil porque el viento complicó, pero se desarrolló de la mejor manera y con mucha alegría” expresó.

Los competidores se sintieron muy conformes con el trazado del recorrido, que tuvo una modificación debido a las condiciones climáticas pero siempre garantizando lo mejor para los atletas, todos de un gran nivel competitivo: “Haber podido contar con la presencia de Luis Molina, un atleta olímpico, nos llena de orgullo y es parte del trabajo que realiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear. En cuanto al nivel general fue muy bueno y así lo marcan los tiempos obtenidos por los atletas” dijo Colla.

El primer puesto en la categoría Élite masculino fue para el sanrafaelino Antonio Poblete quien se mostró muy conforme, no solo por el triunfo sino por la posibilidad de volver a la actividad: “La carrera se desarrolló muy bien, además contamos con la presencia de atletas de gran nivel como Luis(Molina) quien es un atleta olímpico y es muy importante que esté hoy en la competencia”. Por su parte Luis Molina, atleta olímpico, también mostró su alegría por esta carrera y su organización: “Es muy lindo General Alvear, tuve la suerte de llegar el viernes y conocer bastante. Si bien el clima no nos favoreció, la organización fue impresionante, por mi parte me llevo un gran resultado y estoy muy feliz” indicó.

La alvearense Lorena Cuello fue la ganadora de la categoría Élite femenina: “Fue una competencia difícil porque tuvimos viento en contra casi todo el tiempo, pero tuve muy buenas sensaciones y estoy muy contenta. La organización fue muy buena, los banderilleros estuvieron todos en el lugar correcto, es de destacar que fueron muy puntuales en el inicio lo que es una muestra de respeto al atleta”. Otro alvearense, Fernando di Rosso aseguró que la competencia fue muy buena y con un nivel alto: “En nivel, cantidad y calidad, creo que esta ha sido una de las mejores ediciones de los 12K, ojalá sea el puntapié para que siga creciendo esta carrera en nuestro departamento”.

Como es tradición la inclusión también se hizo presente en esta edición de los 12K, la atleta no vidente Silvina Castro agradeció a la gente y la posibilidad de participar de esta competencia: “Espero que la carrera siga creciendo, hay que darle mucha importancia porque sin dudas ayuda a la juventud en estos tiempos tan difíciles, es una obligación moral difundir el deporte”.

Los más chiquitos, y toda la familia, también tuvieron su lugar en esta edición de los 12K, con competencias para niños que se realizaron en la Plaza Departamental durante la mañana de este domingo, acompañando la exitosa edición de los 12K.

Estos son los resultados de la competencia:

Hombres élite:

Antonio Poblete (San Rafael) 39:04

Luis Molina (San Luis) 39:47

Ignacio Erario (Mendoza) 40:41

Mujeres élite:

Lorena Cuello (Alvear) 48:06

Yamila Chávez (San Luis) 48:37

Elisa Abarca (Alvear) 54:16