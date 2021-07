Stella Montoya, preocupada por el pago del seguro agrícola

Alvear

22 de Julio - La edil del Peronismo, se manifestó sobre el tema y las gestiones que ha realizado, en conjunto con el Diputado Gustavo Majstruk

“Hemos recibido a muchos productores que llegan solicitando que intervengamos porque no se está pagando el seguro agrícola. Uno de los principales impedimentos para el cobro es el tema de las sucesiones y otro es el cambio del CBU del titular que va a recibir el pago, pero tenemos un tercer grupo que no tiene problemas de sucesión ni de CBU que tampoco han podido cobrar.

A través de gestiones del diputado Gustavo Majstruk en contingencias climáticas de la provincia hemos recibido las mismas respuestas. Los más afectados son los que están llevando a cabo algún tipo de sucesión. Pero al momento de cobrarles a los productores el seguro agrícola, que este año fue un fondo compensador, no le preguntaban quien lo pagaba ni a nombre de quien estaba la finca, pero a la hora de cobrar aparecen estos inconvenientes.

Otro de los temas importantes para el sector agrícola es saber que va a pasar este año con el seguro agrícola, ya estamos terminando el mes de julio y todavía no se sabe nada.

Nuestros agricultores están desprotegidos en el departamento, no se les paga por el seguro que ellos pagaron sino a través de un fondo compensador que parece que no existe. Muchos se quedaron esperando el plan Poda que hace mucho que se dejó de pagar y era muy importante porque los productores contaban con ese ingreso para empezar con las tareas del año.

La idea es ir armando una lista con los productores que todavía no reciben su dinero y llevarla a contingencias de la provincia y buscar obtener una respuesta favorable y además conocer como van a estar cubiertos nuestros productores en esta nueva etapa productiva”.