Fundación Cecsagal realizó una nueva entrega de audífonos

Alvear

20 de Julio - En un trabajo conjunto entre Fundación Cecsagal y el técnico en electromedicina Roberto Yarsky, se entregó un audífono a Justina Rojas, vecina de nuestra región quien mejorará su calidad de vida gracias a este beneficio.



Este lunes, la señora Justina Rojas mejoró considerablemente su calidad de vida, tras recibir un audífono de manos de la Fundación Cecsagal, reparado y colocado por Roberto Yarsky, quien formó parte de la entrega junto al presidente de la Fundación, Héctor Ambrosini, el consejero y miembro de Fundación Cecsagal Néstor Miranda, y el Gerente de la Cooperativa y vocal de Fundación Cecsagal Carlos González.

"Estoy muy agradecida, muy contenta, cuando vino Georgina Barbarrosa, al teatro, fui con mis amigas, que reían muchísimo y yo no entendía que pasaba, por ejemplo, o me costaba entender que se decía en las reuniones de SADE, sociedad en la que participo", contó emocionada Justina, a la hora de expresar cómo encontraba dificultades cotidianas, por no oír correctamente.

Afortunadamente Justina ahora mejorará su calidad de vida gracias a esta campaña que Fundación Cecsagal realiza desde hace ya mucho tiempo y que tiene el objetivo de ayudar a quien lo necesita: "Estamos muy orgullosos de poder realizar una nueva entrega de audífonos que la gente ha traído solidariamente a la cooperativa, que han sido reparados y puestos en condiciones por Roberto Yarsky, y que terminan en manos de quienes verdaderamente lo necesitan, como la señora Rojas", afirmó González, gerente de Cecsagal, al tiempo que recordó que se realizó una campaña de similares características pero con marcos de anteojos: "Estas acciones se están llevado a cabo, gracias a la solidaridad reflejada una vez más por cada uno de los alvearenses que traen estos elementos en desuso y que son reparados".

En cuanto al bienestar que genera un audífono, el técnico en electromedicina Roberto Yarsky, manifestó: "Son personas que por no escuchar correctamente, se van aislando y decae notoriamente su calidad de vida. Es un momento muy difícil, y hoy en día son prácticamente inaccesibles porque ninguno sale menos de $60.000, por eso de manera desinteresada, en conjunto, trabajamos con los pacientes y restauramos los audífonos, a medida de cada uno", Yarsky agregó que se está trabajando para continuar con este tipo de ayudas y colaborar con todos.

Quienes deseen y puedan colaborar, siempre respetando todos los protocolos, deben acercarse con los audífonos o anteojos en desuso, de 7 a 14 horas a las oficinas administrativas de la Cooperativa Cecsagal, en Zamenhoff 27.