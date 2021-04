Record en Argentina: 27.001 personas fueron reportadas con coronavirus

Noticias

13 de Abril - Con las cifras de este martes ascienden a 2.579.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 217 personas murieron y 27.001 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 58.174 los fallecidos y 2.579.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia en el país, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.834 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,4% en el país y del 70,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Las vacunas

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 5.696.664, de los cuales 4.946.226 recibieron una dosis y 750.438 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 7.085.796.



Los nuevos casos

De los 2.579.000 contagiados, el 87,74% (2.262.875) recibió el alta y 257.951 son casos confirmados activos.



Los fallecidos, provincia por provincia

El reporte consignó que murieron 116 hombres y 100 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.



El parte precisó que murieron 58 hombres en la provincia de Buenos Aires; 14 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 5 en Corrientes; 6 en Córdoba; 8 en Entre Ríos; 2 en Formosa; 1 en Jujuy; 2 en Misiones; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 11 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 1 en Tucumán.



También fallecieron 53 mujeres en Buenos Aires; 13 en Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 4 en Corrientes; 4 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 2 en Formosa; 1 en Jujuy; 2 en Mendoza; 1 en Salta; 1 en San Luis; 3 en Santa Cruz; 7 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 2 en Tucumán.



Una compensación por las restricciones

En este contexto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reafirmó la posibilidad de que se implementen "medidas que compensen" a los sectores que eventualmente se vean afectados por "mayores restricciones" ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el país.



"Si efectivamente hay sectores, rubros productivos o zonas del país que se ven afectadas, vamos a generar políticas sociales para acompañarlos, como lo hicimos el año pasado. Va a haber medidas que compensen a esos sectores que se vean afectados claramente por las mayores restricciones", afirmó Arroyo a radio Continental.



En esa línea, recordó que se aumentó "en un 50% el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero" y que, además, se registró "un aumento del 40% en el apoyo a comedores y merenderos".



El riesgo del colapso sanitario

A su vez, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que el sistema sanitario "no colapsó", pero advirtió sobre un "crecimiento acelerado en el ritmo de casos" que "impacta en el aumento de la demanda de consultas" por Covid-19 y por patologías sin relación con el virus.



En diálogo con la prensa en el Hospital Garrahan, la funcionaria explicó que los contagios de coronavirus "impactan en el aumento de la demanda espontánea tanto para consultas como para atención y aumenta también la internación en clínica y en terapia intensiva".



"Lo que sucede es que el sistema de salud está dando respuestas a patologías no Covid, a patologías programadas que habían retrasado su atención en la pandemia del año pasado y por eso un porcentaje elevado de las terapias intensivas no son por Covid-19", explicó.



La ministra agregó que "se está trabajando con muchísima articulación y predisposición con toda las jurisdicciones y los organismos para poder priorizar la atención de las personas con coronavirus y reprogramar las cirugías".



Asimismo, Vizzotti aseguró que hubo "información confusa" sobre las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac contra el coronavirus, y destacó que la Argentina aplicó dos millones de dosis de la de Sinopharm, que tiene una eficacia del 80%.



Las clases

En tanto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este martes que si no se logra controlar la circulación de personas en actividades que no son necesarias, "indefectiblemente" se verá afectada la presencialidad en las escuelas.



En ese sentido, insistió: "Tenemos que pedir que se restrinjan aquellas actividades que no son prioritarias" y reiteró que la prioridad del Gobierno es asegurar la presencia de los alumnos en las aulas.



Las medidas para el transporte

Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que se dictarán "medidas complementarias de fijación de las ventanillas" en las unidades de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires para asegurar que queden abiertas y así garantizar la ventilación y mitigar la circulación del coronavirus.