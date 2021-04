Pami empezará a vacunar a sus afiliados en Mendoza

Noticias

13 de Abril - Así lo confirmó el titular de la delegación, Martín Sevilla. En principio se daría para los distritos de mayor contagio: CABA,Córdoba y Mendoza

Ante el aumento de casos de COVID positivo y la ola de contagios que se observan en distintas provincias, la obra social de los jubilados, PAMI, decidió vacunar a sus afiliados y así colaborar con el proceso de inoculación en determinados sectores en donde se dan los mayores contagios.

Así lo confirmó este lunes el director Ejecutivo de la delegación local de PAMI, Martín Sevilla: "nuestros afiliados se están contagiando en función de la realidad de las tasas de contagios en la provincia y en la Nación. En ese sentido, nuestra directora Luana Vulnovich a pedido del presidente de la Nación ha resuelto colaborar con la campaña de vacunación en aquellos distritos más complicados, esto es en CABA, Córdoba y Mendoza", adelantó el funcionario nacional y añadió que esa vacunación "será pronto para los afiliados en particular y a los mendocinos en general", apuntó abriendo la posibilidad de que la inoculación pueda extenderse a no afiliados del PAMI.

Respecto de cómo será ese proceso, Sevilla sólo adelantó que se está coordinando con el Ministerio de Salud de la Nación para definir disponibilidad de vacunas y logística, pero aún no se sabe cuando se comenzará ni qué cantidad de dosis tendrán disponibles.

Según el funcionario hay una gran cantidad de afiliados, que soy mayores de 70 años, que quizás no se inscribieron en el portal del Gobierno porque no tenían las herramientas o no tenían alguien que los ayudara a hacerlo, y por tanto no recibieron su dosis contra el Covid.

El titular del PAMI también admitió que las camas de terapia intensiva de las clínicas y efectores de salud que tiene convenio con esa obra social en Mendoza tiene hasta este lunes una ocupación que varía entre el 90% y el 100%.

"Estamos ante una situación de absoluto estrés, en donde muchas de nuestras clínicas tienen el 100% de ocupación, la tasa de ocupación de terapia intensiva es de entre 90% y 100%, por tanto la situación es crítica. Por eso nos hemos comunicado con el ministerio de Salud de la provincia para que se adopten medidas urgentes, para que de necesitarlo nuestros afiliados y afiliadas tengan camas. En este sentido, y en función de lo que se votó por amplia mayoría en la comisión bicameral de Salud, hemos reforzado y hemos pedido a la ministra que se suspenden las cirugías programadas en toda la provincia, para que se liberen camas y que nuestros afiliados con Covid positivo puedan ser tratados", precisó Sevilla.

Ante ese pedido aún no habrían definiciones desde el Ministerio de Salud de la provincia, pero en la tarde de este lunes están previstas reuniones con clínicas privadas para avanzar en esta medida.