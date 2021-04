Murieron 179 personas y 19.437 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas

Noticias

12 de Abril - Con lo reportado este lunes suman 57.957 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.551.999 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 179 personas murieron y 19.437 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 57.957 los fallecidos y 2.551.999 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.819 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,3% en el país y del 67,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 66,33% (12.893 personas) de los infectados de este lunes (19.437) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 2.551.999 contagiados, el 88,05% (2.247.124) recibió el alta y 246.918 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que murieron 111 hombres y 64 mujeres, mientras que dos personas de la provincia de Buenos Aires y una de Mendoza fueron registradas sin dato de sexo.



El parte precisó que murieron 31 hombres en la provincia de Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 2 en Chubut; 9 en Corrientes; 8 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 4 en Mendoza; 1 en Río Negro; 3 en Salta; 3 en San Juan; 4 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero y 4 en Tucumán.



También fallecieron 21 mujeres en Buenos Aires; 12 en Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 3 en Corrientes; 3 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 1 en La Pampa; 4 en Mendoza; 2 en Misiones; 2 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; y 4 en Santa Fe.



Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 9.535 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 3.358; en Catamarca, 188; en Chaco, 241; en Chubut, 164; en Corrientes, 70; en Córdoba, 1.300; en Entre Ríos, 231; en Formosa, 348; en Jujuy, 72; en La Pampa, 69; en La Rioja, 12; en Mendoza, 639; en Misiones, 117; en Neuquén, 102; en Río Negro, 162; en Salta, 98; en San Juan, 173; en San Luis, 556; en Santa Cruz, 115; en Santa Fe, 1.104; en Santiago del Estero, 119; Tierra del Fuego, 104 y en Tucumán 560.



El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 64.947 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 9.655.684 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.090.012 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 289.134; Catamarca, 11.863; Chaco, 40.581; Chubut, 51.507; Corrientes, 33.301; Córdoba 196.527; Entre Ríos, 53.303; Formosa, 3.002.; Jujuy, 23.109; La Pampa, 22.803; La Rioja, 12.041.; Mendoza, 80.695; Misiones, 13.480; Neuquén, 66.658; Río Negro, 56.942; Salta, 31.110; San Juan, 18.957; San Luis, 26.914; Santa Cruz, 41.110; Santa Fe, 243.182; Santiago del Estero, 26.946; Tierra del Fuego, 24.953 y Tucumán, 93.869.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

En este contexto, el canciller Felipe Solá subrayó, con respecto a la provisión de vacunas de origen chino, que la "Argentina compró Sinopharm, que tiene mayor eficacia que Sinovac", y advirtió que "no titular claro es meter ruido", al referirse a la portada de del diario Clarín. "No tendría que hacer falta aclarar que la Argentina compró Sinopharm, que tiene mayor eficacia que Sinovac", remarcó Solá desde su cuenta oficial de Twitter. La vacuna Sinopharm mostró en el ensayo clínico de fase III una eficacia de 79,34% y los participantes del estudio que habían recibido dos dosis produjeron un nivel de anticuerpos contra el virus a una tasa del 99,52%. Según los resultados de los ensayos clínicos preliminares publicados entre diciembre y enero en Brasil, la vacuna creada por el laboratorio chino Sinovac Biotech (cuya vacuna contra el coronavirus se llama CoronaVac y se aplica en Chile, Brasil, Colombia y Uruguay) mostraba un nivel de eficacia global de 50,38% tras la aplicación de dos dosis. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que "no se van a cerrar las escuelas" en este momento de la pandemia y dijo que "si tiene que haber una disminución de la presencialidad" por la segunda ola de coronavirus, eso "no implicará la suspensión absoluta" de las actividades educativas. En declaraciones a Télam, Trotta expresó que "primero, hay que dejar en claro que estamos frente a una presencialidad reducida", ya que "en ninguna jurisdicción argentina hay un regreso pleno" a las escuelas, que solo admiten, como máximo, "la mitad de los chicos y las chicas en forma simultánea". El funcionario aclaró que este escenario "debe incluir otras restricciones vinculadas a la socialización", y sostuvo que "los lugares cuidados hay que fortalecerlos fuera de la escuela; no es que (los chicos) puedan retomar todas las actividades" extracurriculares.

Fuente: Telam