Murieron 202 personas y 8.235 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Otras 202 personas murieron y 8.235 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 54.036 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, mientras desde la provincia de Buenos Aires advirtieron por un incremento de casos en el Área Metropolitana (AMBA).



La cartera sanitaria indicó que desde el inicio de la pandemia son 2.210.121 las personas contagiadas: el 90,42% (1.998.594) recibió el alta y 157.491 son casos confirmados activos.



Precisó además que son 3.469 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 59,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 2.619.159, de los cuales 2.131.493 recibieron una dosis y 487.666 las dos, mientras que las vacunas distribuidas llegan a 3.823.465.



Un 57,42% (4.729 personas) de los infectados de este martes (8.235) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



El reporte consignó que murieron 114 hombres y 84 mujeres, mientras que 4 personas de la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin datos de sexo.



Aumento de casos

En este marco, tanto el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, como el jefe de gabiente, Carlos Bianco, advirtieron que en el AMBA "comienza a haber un aumento" de los contagios, que, si bien "no es grave, sí es un alerta", junto a una mejoría en el interior de la provincia.



Por su parte, especialistas en infectología señalaron que que "no hay ninguna razón" para que no ocurra en la Argentina una segunda ola de coronavirus como sucedió en Europa y recomendaron continuar con las medidas de prevención porque la situación sanitaria se "podría complicar en mayo y junio".



En este aspecto, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, destacó si bien hasta el momento no está previsto "retroceder de fase" advirtió por una probable segunda ola del coronavirus.



En tanto, el Gobierno bonaerense propuso ante el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que la prueba de PCR para detectar coronavirus que deben hacer las personas que ingresan al país desde el exterior sea obligatoria y no optativa.



A su vez, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Turismo, Matías Lammens, presentaron una ampliación del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para el sector turístico que amplían la suma de 4 a 12 mil pesos que destina por trabajador el Estado nacional a sostener los salarios.

Fuente: Telam