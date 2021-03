Covid, Panorama Internacional

Noticias

14 de Marzo - En el plano internacional, Italia volverá este lunes al confinamiento hasta después de Semana Santa (6 de abril) por un avance del coronavirus tras el decreto firmado el pasado viernes por el Gobierno para las regiones con más de 250 contagios semanales por 100.000 habitantes.

Con 102.000 muertos desde el inicio de la pandemia, el país europeo registró ayer 26.000 casos y 317 nuevos fallecimientos en las 24 horas previas.



También en Francia la prevalencia de las nuevas variantes está presionando al sistema hospitalario, mientras que limitados suministros de vacunas afectan los esfuerzos de inoculación.



La situación es particularmente complicada en la región parisina, donde las unidades de cuidados intensivos (UCI) se encuentran al borde de la saturación.



El director de la agencia nacional de salud, Jerome Salomon, reconoció que el toque de queda de las 18 horas a nivel nacional "no fue suficiente" en algunas regiones para evitar un aumento en los casos, en particular de la variante identificada por primera vez en Reino Unido, informó la agencia de noticias AFP.



Francia, que contaba con más de 4,1 millones de infectados, lleva días registrando entre 20.000 y 30.000 contagios diarios.



Por su parte, el laboratorio anglosueco AstraZeneca anunció ayer un nuevo retraso en los envíos de sus vacunas anticovid-19 a la UE por problemas de producción y restricciones de exportación, mientras persisten los temores sanitarios sobre este inmunizante, defendido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron suspender por "precaución" el uso de la vacuna AstraZeneca, tras la aparición de coágulos sanguíneos en vacunados en Noruega, aunque aún no se demostró una relación de causa y efecto.



Irlanda se sumó así a otros países europeos, como Noruega, Islandia, Dinamarca y Bulgaria, que ya suspendieron el uso de este inoculante.



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que "no hay razón para no utilizar" esta vacuna y que no se ha establecido hasta ahora una relación de causa a efecto entre su aplicación y la formación de coágulos sanguíneos.



Lo mismo sostuvo la empresa Astrazeneca, al afirmar que "no hay pruebas" de que esa vacuna provoque un incremento del riesgo de coágulos en sangre.



En la región, el Ministerio de Salud chileno informó que ya se vacunaron a 4,7 millones de personas, una cuarta parte de los aproximadamente 19 millones de habitantes del país.



Solo durante la jornada de ayer fueron vacunadas con la primera dosis 7.672 personas, con lo que hay ya 4.789.553 inmunizadas, de las que 2.747.494 tienen 60 o más años.



Desde el inicio de la pandemia, más de 119,7 millones de personas resultaron infectados por el virus en el mundo, mientras que más de 2,6 millones fallecieron, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

Fuente: Telam