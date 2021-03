Murieron 86 personas y 7.849 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Noticias

12 de Marzo - Con este nuevo registro, ascienden a 53.578 los fallecidos en el país desde que comenzó la pandemia.

Otras 86 personas murieron y 7.849 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 53.578 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó este viernes el Ministerio de Salud.



Con estos registros, suman 2.185.747 positivos en el país, de los cuales 1.974.866 son pacientes recuperados y 157.303 son casos confirmados activos.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 2.215.173, de los cuales 1.809.078 recibieron una dosis y 406.095 las dos, mientras que las vacunas distribuidas contabilizan 3.418.965.



En las últimas 24 horas, se notificaron 86 nuevas muertes, de las cuales 48 son hombres y 38 mujeres.



También se informó que fueron realizados 42.362 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.929.640 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.



La cartera sanitaria indicó que son 3.417 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 60% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).



En este marco, el Gobierno nacional resolvió extender hasta el 9 de abril la vigenciadel Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) dispuesto por la pandemia del coronavirus, informaron hoy fuentes oficiales luego de la reunión del Comité de Vacunación que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno.



La medida, que no incluirá nuevas restricciones de importancia, estará contendida en un decreto que el Poder Ejecutivo publicará en el Boletín Oficial, añadieron los informantes.



Por instrucciones del Presidente, el Gobierno ratificó que se "restringirá lo menos posible" en esta etapa para "sostener" los niveles de "actividad industrial, económica y social" y así "ganar tiempo" a la espera de la "llegada de más vacunas al país".



En la reunión del Comité se ratificó la estrategia oficial para evitar la propagación del virus a partir de una mayor toma de conciencia sobre los "riesgos y las medidas de prevención".



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que “Argentina trabaja en fortalecer los cuidados para retrasar el aumento de casos de coronavirus”, tras la reunión del Comité de Vacunación que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno.



Por su parte, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, dijo que las medidas que se toman ante la aparición de nuevas cepas de coronavirus, que incluyen la recomendación de restricción de vuelos, "son para preservar la salud del conjunto de la sociedad" y afirmó que se buscará que sean "lo menos dañosas posibles a la libertad de circulación".



En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, estimó que "en unos meses comenzará la fase 1, por lo que en un año y medio podría estar lista". la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de San Martín.



Mientras avanzan los operativos de vacunación en las 24 jurisdicciones, tanto a docentes como a personas adultas mayores de 60 años, la Unión e Trabajadores de la Educación que agrupa a docentes porteños, denunció "demoras de más de dos horas" y "errores en el sistema de turnos" en la tercera jornada de vacunación al personal docente.



En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la aprobación de urgencia a la vacuna anticovid Janssen, de dosis única, de la farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson y ratificó que "no hay razón para no utilizar" el inmunizador de AstraZeneca, tras la suspensión de su uso como medida de precaución en algunos países europeos.

