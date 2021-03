Presentaron "Administrar tu plata", para adultos mayores

Alvear

11 de Marzo - Desde la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de General Alvear dieron detalles sobre el Programa Administrar tu plata de la Dirección de Atención Adultos Mayores, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Este Programa tiene el fin de asesorar y evitar que todos los adultos mayores sufran estafas, “ya que ellos son un blanco fácil para los malvivientes, expresó Emanuel Navarro, Coordinador del Adulto Mayor, lo que se busca con este Programa es incentivar el uso de la tarjeta, no queremos que cuenten con la totalidad del dinero en su casa, además los almacenes y comercios ya cuentan con débito. Nosotros tenemos alrededor de 3 denuncias por semana de estafas. También estamos gestionando un simulador de cajero automático para que los adultos se saquen todos los miedos ahí”.



La campaña se realiza en la puerta de las distintas sucursales bancarias, donde se dialoga con las personas mayores los días de cobro de jubilaciones y pensiones, para incentivar el uso de la tarjeta de débito y explicar sus beneficios.



“El asesoramiento que se realiza es entrega de folletería y asesoramiento, es importante aclarar que las personas que están asesorando a los adultos mayores no pueden ingresar con ellos al cajero automático” mencionó el funcionario



Parte de la información que ofrece el folleto se destaca:



-Utilizar el cajero automático para extraer dinero con la tarjeta de débito.



-Realizar compras con tarjeta de débito para evitar llevar dinero en efectivo.



-No compartir claves, ni pines con ninguna persona.



-No ceder, en lo posible, el control de su economía.



-Ante cualquier emergencia llamar al 911.



Las personas mayores manifestaron que las principales causas por las que no usan la tarjeta de débito a diario es por el temor que les genera manejar su dinero de manera virtual (34,1%), por desconfianza a la tecnología (26,8%) y por falta de información sobre cómo utilizar la tarjeta de débito (24,4 %). En menor medida, expresaron que los cajeros automáticos tienen procedimientos poco amigables con las personas mayores (7,3%).



Siempre se le pide al adulto mayor que trate de acostumbrarse a usar la tarjeta de débito y de ese modo evite el uso de dinero en papel, esto fortalece su independencia económica, lo ayuda a evitar abusos y estafas.