Cafiero se aisló tras confirmarse que Vizzotti dio positivo de coronavirus

Noticias

26 de Febrero - Lo hizo siguiendo el protocolo por haber sido "contacto estrecho" de la ministra a quien hoy los resultados de un hisopado le dieron positivo de coronavirus.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se aisló por ser contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien hoy dio positivo de coronavirus, informaron fuentes oficiales.



Ayer, Cafiero, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y Vizzotti compartieron un acto en Campo de Mayo, en el que se presentó un Hospital Móvil donado por el Ministerio de Defensa de la República Popular China a la cartera de Defensa argentina.



También Cafiero y Vizzotti recibieron anoche en Ezeiza el avión que trajo las vacunas Sinopharm desde China.



"Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo", tuiteó hoy Vizzotti, a menos de una semana de haber asumido al frente de la cartera de salud.



Aseguró que estará "aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido".



"La pandemia no pasó, es importante que sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado", agregó la funcionaria en su mensaje.



La reemplazante en el Ministerio de Ginés González García se testeó esta tarde como parte del protocolo que estableció el Senado para la organización y la asistencia a la Asamblea Legislativa del próximo lunes.