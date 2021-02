Carla Vizzotti, se contagió de coronavirus

Noticias

26 de Febrero - Vizzotti recibió la noticia al realizarse un hisopado por protocolo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, permanecerá aislado por haber sido contacto estrecho de la ministra.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, contrajo coronavirus y entró en aislamiento en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, una situación en la que también quedó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por haber sido contacto estrecho tras compartir con la funcionaria varias actividades esta semana, se informó hoy oficialmente.



Vizzotti se realizó un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso Nacional el lunes próximo y participar de la Asamblea Legislativa, un acto que formaliza el inicio de la actividad parlamentaria ordinaria del año.



Tanto fuentes de Presidencia como la propia ministra, a través de su cuenta en la red social Twitter, confirmaron la noticia de su contagio, a menos de una semana de haber asumido el cargo al frente de la cartera de Salud en reemplazo de Ginés González García.

"Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo", tuiteó Vizzotti, a menos de una semana de haber asumido al frente de la cartera de salud.



Además, la funcionaria adjuntó un posteo del Ministerio de Salud con recomendaciones y métodos de prevención para el coronavirus.



El contagio de Vizzotti forzó al jefe de Gabinete a tomar recaudos y así lo comunicó también a través de Twitter.



"En los últimos días compartí actividades con la ministra @carlavizzotti, quien recientemente dio positivo de Covid-19. Por eso me encuentro en casa realizando el aislamiento recomendado. Sigamos cuidándonos más que nunca", sostuvo el funcionario.

La noticia se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional definió el procedimiento legal para "transparentar" el proceso de vacunación contra el coronavirus al personal estratégico en los tres ámbitos del Estado.



Transparentar la vacunación

Vizzotti firmó la Resolución 2021 -publicada después del mediodía en el Boletín Oficial- que reglamenta ese sistema, con el objetivo de ordenar las prioridades a la hora de distribuir las dosis entre quienes son considerados funcionarios clave para la función pública.



En sus fundamentos, la norma señala que el plan de vacunación establece "criterios de priorización de personas a vacunar, los cuales se definen conforme los riesgos de exposición al virus SARS-CoV2 y la función estratégica, para asegurar el desarrollo de actividades prioritarias, como así también disminuir el riesgo de enfermedad graves".



Recuerda que el "consenso" arribado días atrás por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) "propone la vacunación escalonada de acuerdo a la disponibilidad del insumo, considerando población priorizada a los adultos y las adultas mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo".



La resolución ministerial precisa que las "funciones ejercidas por los tomadores de decisión, en su calidad de personal estratégico, "deben ser relevantes para garantizar el adecuado funcionamiento del Estado".



Aislados por Coronavirus



Al confirmar el resultado positivo de su test de coronavirus, Vizzotti aseguró que estará "aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido" y subrayó: "La pandemia no pasó, es importante que sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado".



De igual forma, el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, decidió aislarse por haber compartido anoche con Vizzotti y Cafiero el acto de recepción en Ezeiza del avión que trajo al país las vacunas Sinopharm desde China.



También este jueves, Cafiero y Vizzotti asistieron a un acto en Campo de Mayo, en el que se presentó un Hospital Móvil donado por el Ministerio de Defensa de la República Popular China a la cartera de Defensa argentina.

Fuente: Telam