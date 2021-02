Murieron 168 personas y hubo 7.794 nuevos casos de coronavirus en la Argentina

Noticias

9 de Febrero - Con lo reportado este martes la cantidad de fallecidos alcanza a 49.566 y los infectados a 1.993.295 personas desde el inicio de la pandemia.

Otras 168 personas murieron por coronavirus y se sumaron 7.794 nuevos casos en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras el presidente Alberto Fernández ironizó sobre las críticas de sectores de la oposición a la compra de la vacuna Sputnik V, al afirmar que antes lo habían acusado de "envenenar a la gente" y ahora, que se difundió su eficacia superior al 91%, le piden "veneno para todos los argentinos".



Con la cifra de fallecidos e infectados reportada hoy, son 49.566 las muertes y 1.993.295 los contagiados desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.



Del total de casos positivos, 1.792.321 son pacientes recuperados y 151.408 son casos confirmados activos.



Fueron realizados 49.781 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.588.646 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 145.198 muestras por millón de habitantes.



Del total de fallecidos reportados hoy, 98 son hombres, 66 son mujeres y otras 4 personas sobre las que no se precisaron datos de sexo, de las cuales 2 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 en San Juan y 1 en Santa Fe.



Los fallecidos masculinos son: 53 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en el Chaco, 1 en Chubut, 5 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 2 en Mendoza, 1 en Misiones, 6 en Neuquén, 1 en Río Negro, 2 en Santa Cruz, 10 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero y 9 en Tucumán.



Las mujeres fallecidas son: 42 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Chubut, 2 en Jujuy, 1 en Mendoza, 1 en Misiones, 1 en Neuquén, 2 en Río Negro, 1 en Santa Cruz, 11 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero y 2 en Tucumán.



"Hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos", ironizó, en tanto, el presidente Alberto Fernández durante una visita a Tucumán, al referirse a las controversias que se generaron desde sectores de la oposición en torno a la adquisición de la Sputnik V, que tiene una eficacia de más del 91 por ciento en el combate contra el coronavirus.



El Gobierno garantizó que "ningún argentino se quede sin salud en medio de la pandemia", remarcó el jefe de Estado, quien destacó la incorporación al sistema de salud de "3.600 camas de terapia intensiva".



Vacuna india

En tanto, el Gobierno nacional autorizó hoy "con carácter de emergencia" la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India, novedad que se complementa con la expectativa oficial de que en los próximos días haya una progresiva normalización en la entrega de dosis de Sputnik V y con la llegada de las vacunas dispuestas por el fondo global de acceso a las vacunas Covax.



A partir de las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Ministerio de Salud autorizó la vacuna producida en India, según se publicó hoy en la Resolución 627/2021 del Boletín Oficial.



La vacuna, cuyo nombre es Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, "resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una transferencia de tecnología", indicó la resolución.



Para la recomendación de la vacuna, la Anmat dispuso de "toda la información según lo establecido para la autorización de emergencia a partir de los estándares de las plantas elaboradoras, el desarrollo de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad", ampliaron fuentes oficiales a Télam.



Además, "no se presentaron eventos adversos graves ni identificaron diferencias significativas en la eficacia de los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos", subraya la resolución firmada por el ministro Ginés González García.



Esta vacuna ya fue aprobada por 12 autoridades sanitarias de varios países, además de India



Investigación de la OMS

En el plano global, los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigan en China los orígenes del coronavirus dijeron hoy que no tienen pruebas de la presencia de Covid-19 en la ciudad de Wuhan antes de diciembre de 2019 ni hallaron aún la especie animal que pudo haber transmitido el virus al hombre, con lo cual descartaron por "extremadamente improbable" la hipótesis de que pudo haber surgido de un laboratorio.



"No hay suficientes pruebas (...) para determinar si el Sars-Cov-2 se propagó en Wuhan antes de diciembre de 2019", dijo Liang Wannian, jefe de la delegación de científicos chinos, en una rueda de prensa.



Los expertos de la OMS y científicos chinos que forman parte de esta misión anunciaron además que no identificaron la especie animal que pudo ser responsable de transferir el virus a los seres humanos.



La transmisión desde un animal es probable, pero "no se ha identificado aún", dijo Liang Wannian, jefe del grupo de científicos chinos.



Según Peter Ben Embarek, jefe de la delegación, la hipótesis más probable es la transmisión del virus vía un animal intermedio, aunque, admitió, esta teoría necesita "investigaciones más específicas y precisas", admitió.



Vacunación en el mundo

Mientras tanto, más de 135 millones de dosis de vacunas fueron administradas en todo el mundo, según la agencia de noticias AFP.

La vacuna AstraZeneca/Oxford, con la que Reino Unido empezó a inmunizar a su población en diciembre, ya fue aprobada por varios países y también por la Unión Europea, pero algunos prefieren administrarla sólo a personas de menos de 65 años o incluso de 55, ante la falta de datos suficientes sobre su eficacia entre personas por encima de ese rango etario.



Por otro lado, en Estados Unidos, expertos alertaron que la cepa británica se está propagando a gran velocidad llegando a duplicar los contagios en 10 días y amenazando con provocar un nuevo pico epidémico.



En cambio, Israel, empezó a levantar el confinamiento, mientras que Ontario, la provincia más poblada de Canadá y confinada desde el 26 de diciembre anunció que abrirá parcialmente los comercios no esenciales a partir de mañana.



Francia, en cambio, superó hoy los 80.000 muertos a causa del coronavirus, con más de 700 nuevos decesos en hospitales y residencias de ancianos, en medio de sombríos vaticinios en cuanto a un retroceso de esta segunda oleada.

Fuente: Telam