La cúpula de la UCR nacional, provincial y local se convocó en Alvear.

Alvear

7 de Febrero - Como ocurre en cada Congreso partidario de la UCR, se llevó una acción solidaria, en este caso vinculada al Jardín Maternal del Barrio Zangrandi donde se entregó un termotanque solar.

Este sábado el Presidente de la UCR nacional Alfredo Cornejo, el Presidente del Comité Provincia de UCR Tadeo García Zalazar, el Presidente de la UCR Departamental Walther Marcolini, la Presidente de la Juventud del comité provincia Daniela Torres, el Vice Presidente de la Juventud Nacional Nicolás Parés y el Presidente de la Juventud Radical de General Alvear Carlos Bazán; entregaron un termotanque solar en el Sum del Barrio Zangrandi.

“Esta es una actividad de neto corte de militancia política” explicó el intendente y Presidente de la UCR General Alvear Walther Marcolini, quien destacó que lo que se busca es: “Que la juventud se involucre en actividades solidarias y deje algo al lugar donde va, con un impacto positivo a la comunidad”. En este caso se entregó un termotanque solar, con doble función, colabora con el recientemente inaugurado Jardín Maternal del Barrio Zangrandi y es amigable con el medio ambiente.

El Jefe Comunal también se refirió a las PASO y al rol de la UCR: “Las PASO se deberían mantener sino la Nación debería salir a definir qué formato siguen los partidos políticos, las PASO unificaron las internas. Creo que no debe darse durante este año, en plena pandemia, el desdoblamiento ya que se duplicarían los gastos destinados al proceso electoral, pero también la movilización de la gente a la hora de asistir a las urnas, por eso creemos que de acá a la fecha de vencimiento, que es el 10 de Mayo, el Gobernador puede definir si se unifica con Nación o si se desdobla, pero creemos que hay una tendencia a no desdoblar”.

El Presidente del Comité Provincia de UCR Tadeo García Zalazar calificó esta acción como muy positiva ya que contribuye con la comunidad: “Este es un criterio que tomamos este último año, que cada vez que hay un Congreso se realizan estas acciones solidarias con alguna institución” manifestó. En cuanto al Congreso, García Zalazar dijo: “Hay distintos paneles pero los tres ejes tienen que ver con lo ambiental, lo social y generar propuestas para los jóvenes, sobre todo en un año electoral donde la juventud quiere hacer una propuesta que esté en la agenda de los futuros candidatos”.

García Zalazar se refirió también a las PASO: “Es una buena herramienta y si hay algún partido que no tiene primarias, exceptuarlo, modificar una regla de juego a mitad de camino cuando el cronograma ya está en vigencia y Mendoza tiene hasta el 10 de Mayo para adherir o no, nos parece que hay que seguir con este criterio de calendario unificado”.

Quien también llegó a nuestro departamento fue el Presidente de la UCR nacional Alfredo Cornejo quien destacó la importancia de estos Congresos para formar a futuros dirigentes pero fundamentalmente la oportunidad de realizar tareas solidarias. Cornejo se refirió a distintos temas como por ejemplo el inicio de clases: “Son escasísimos los contagios que se dan en las aulas, y con un protocolo de funcionamiento se puede dar clases, se les hace un daño muy grande a los chicos si no tienen clases, algo que se va a notar en el futuro inmediato. La virtualidad ayuda y es probable que tengamos combinaciones con la presencialidad, pero hay muchos chicos que no tienen un nivel de conectividad como en los grandes centros urbanos, algo que acá se nota también” dijo.

Para el Presidente de la UCR nacional, no hay que cambiar las reglas de juego respecto de las PASO: “Si los partidos no lo usan porque no hay competencia en el interior de cada frente, sería partidario de cambiarlo, en el 2019 teníamos seis candidatos a Presidente y no había competencia, competían contra si mismos, en esas opciones creo que se merece una modificación la ley, pero si alguien asume el derecho de presentarse a elección y compite contra otro, entonces sí se tiene que habilitar las PASO, pero el Gobierno Nacional lo único que quiere es ganar tiempo ya que estima que puede tener mejores resultados económicos en seis meses por lo que quiere ir directamente a Octubre obviando las elecciones de Agosto. La excusa de la pandemia es muy tonta porque se votó en dos países limítrofes en medio de la pandemia como Chile y Bolivia, por eso no se pueden cambiar las reglas del juego porque sino no debería hacerse ni las PASO ni las generales”.

Finalmente, Cornejo, reflexionó: “No veo razones para un desdoblamiento porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia por eso tenemos que hacer una vida lo más normal posible en el marco de los cuidados individuales y colectivos que hay que tener, todo muestra que la pandemia no va a desaparecer este año porque el ritmo de vacunación va a durar todo el año y va lento por la dotación de una sola vacuna y una cantidad muy pequeña, por eso hay que acostumbrarse a tener clases, a trabajar y a tener elecciones dentro de este marco”.

En el día de hoy se realizará el Congreso de Juventud Radical Oasis Sur en donde se realizarán las siguientes disertaciones: Economía y Salud, dictada por Abel Freidemberg, Walther Marcolini y Juan Manuel Ojeda. Sustentabilidad, dirigida por Tadeo García Zalazar, Federico Zamarbide y Carlos Pía; y Género y Diversidad en la que disertarán María José Sanz, Viviana Villatoro y Daiana Varas.