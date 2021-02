Varela y Garay, de Copas en el "Lafalla"

Alvear

El espectáculo protagonizado por Hugo Varela y Cacho Garay fue un éxito, con todas las entradas vendidas y una gran respuesta del público. “Desde que empezamos a vender las entradas nos dimos cuenta que la gente tenía ganas de reír, después de un año de encierro, sin ningún evento” dijo la Directora de cultura Liana Piedrafita, quien agradeció al público por acompañar.

Piedrafita destacó que los artistas elogiaron el teatro, la iluminación, el sonido y todos los aspectos que recubren al Cine Teatro Antonio Lafalla. La increíble dupla de humoristas se juntaron por segunda vez, para protagonizar este gran show de verano, esta vez especialmente armado para realizar una temporada teatral en la provincia de Mendoza. “Dos en copas”, con Hugo Varela y Cacho Garay, es un espectáculo que arranca carcajadas desde el escenario, con el humor característico que los acompaña a lo largo de una vasta trayectoria, además es el primer espectáculo que recibe el Teatro Antonio Lafalla desde el inicio de la pandemia: “En mi caso estuve casi nueve meses sin encontrarme con público, hicimos un par de streaming pero no es lo mismo, a mi me gusta que esté el público presente y poder interactuar, me emociona mucho ver a la gente enfrente” comentó Hugo Varela quien aseguró que trajo: “Algunos elementos complicados para traer, tengo una camioneta cargada con cosas muy raras” explicó.

Ambos artistas alabaron la belleza del Teatro Antonio Lafalla: “Se nota el orgullo de la gente porque todos los que nos mostraron las instalaciones nos hablaron muy bien, se pueden hacer muchas cosas con plata, pero se nota el cariño, el buen gusto y el amor que le han puesto”. Cabe destacar que este evento llegó a General Alvear gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia.

Los espectadores se fueron muy conformes con ese evento: “Al principio uno lo ve medio raro, pero se puede volver a disfrutar de todo esto cumpliendo los protocolos y es muy bueno que haya vuelto todo” manifestó Ezequiel quien destacó que se cumplió con todos los protocolos y se pudo observar las ganas de la gente de poder volver a disfrutar de estos eventos.

La Directora de Cultura adelantó que el 13 de Marzo se quiere presentar el espectáculo “Mendoza Romántica” en la que tres cantantes líricas y músicos de primera hacen un tributo a Armando Manzanero, con todos sus éxitos.