Murieron 275 personas y 6.614 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

1 de Febrero - Con lo reportado este lunes los decesos desde el inicio de la pandemia llegaron 48.249 y los infectados a 1.933.853.

Otras 275 personas murieron y 6.614 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que los decesos desde el inicio de la pandemia llegaron 48.249 y los infectados a 1.933.853, de los cuales 1.729.999 son pacientes recuperados.



Los pacientes internados en terapia intensiva son 3.554, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas UTI es del 54,9 por ciento a nivel nacional y 61,1 por ciento en el AMBA, informó el Ministerio de Salud.



De los 275 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, 151 son hombres y 116 mujeres. El resto de los decesos fueron sumados al registro sin datos sobre sexo.



De los hombres, 75 eran residentes en la provincia de Buenos Aires, 19 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 6 en Chaco, 11 en Chubut, 2 en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 1 en La Pampa, 1 en La Rioja, 3 en Mendoza, 4 en Misiones, 2 en Neuquén, 4 en Río Negro, 2 en Juan, 5 en Santa Cruz, 12 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, 1 en Tucumán.



Y 116 mujeres: 64 residentes en la provincia de Buenos Aires, 7 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Chaco, 8 en Chubut, 2 en Córdoba, 2 en Corrientes, 4 en Entre Ríos, 2 en La Rioja, 3 en Mendoza, 1 en Misiones, 2 en Neuquén, 2 en Río Negro, 7 en Santa Cruz, 9 en Santa Fe y 1 en Tucumán.



En tanto, del total de contagios registrados en las últimas 24 horas, Buenos Aires reportó 2.566, Ciudad de Buenos Aires 868, Catamarca 160, Chaco 93, Chubut 216, Corrientes 190, Córdoba 298, Entre Ríos 179, Formosa 4, Jujuy 40, La Pampa 74, La Rioja 11, Mendoza 82, Misiones 150, Neuquén 373, Río Negro 298, Salta 20, San Juan 47, San Luis 6, Santa Cruz 140, Santa Fe 523, Santiago del Estero 104, Tierra del Fuego 36 y Tucumán 136.



En cuanto a la cifra de contagios acumulados, la provincia de Buenos Aires registra 806.914, Ciudad de Buenos Aires 211.116, Catamarca 5.543, Chaco 30.847, Chubut 42.522, Corrientes 17.563, Córdoba 145.338, Entre Ríos 41.168, Formosa 847, Jujuy 19.349, La Pampa 16.513, La Rioja 9.559, Mendoza 63.895, Misiones 4.859, Neuquén 54.430, Río Negro 48.186, Salta 23.826, San Juan 13.997, San Luis 19.016, Santa Cruz 32.678, Santa Fe 206.349, Santiago del Estero 20.954, Tierra del Fuego 21.852 y Tucumán 76.532.



La cifra de Tierra del Fuego incluye 13 casos en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).



Fueron realizados 34.947 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.226.585 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 137.219 muestras por millón de habitantes.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subrayó que el país ya lleva "370 mil vacunas aplicadas" contra el coronavirus, y destacó que el avance del plan de vacunación se produce en un contexto internacional en el que muchos países todavía no han podido acceder a los desarrollos farmacéuticos contra la Covid-19.



En dos entrevistas, con Radio Nacional y Radio La Red, Cafiero aseguró que el Gobierno trabaja "siempre con fuerza porque la pandemia no se detiene" y remarcó que está en marcha "la campaña de vacunación más grande de la historia".



Agregó sobre las vacunas que hay "un problema mundial con el tema de la producción" (por la demanda simultánea de muchos gobiernos) y mencionó la falta de acceso de muchos países.



A su vez, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 28 de febrero, el cierre de fronteras para extranjeros no residentes, cuyo plazo venció ayer, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus.



La medida fue dispuesta por Decisión Administrativa 44 y publicada en el Boletín Oficial.



En los considerandos de la norma, se fundamenta la prórroga en que el Ministerio de Salud de la Nación "ha formulado un nuevo informe a través del cual se recomienda el mantenimiento y la adopción de nuevas medidas preventivas en resguardo de la salud pública".

Fuente: Telam