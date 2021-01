Se calentó De Vido: dijo que Alberto Fernández es “impresentable” y “caradura”

Noticias

28 de Enero - El ex funcionario kirchnerista utilizó su Twitter para criticar a los presidentes de Argentina y Chile.

El ex ministro de Planificación durante el gobierno kichnerista, Julio De Vido, uso Twitter para criticar fuertemente al presidente Alberto Fernández, y a su par chileno Sebastián Piñera.

Tras el viaje que realizó el jefe de Estado al país vecino, el ex legislador arremetió mediante la red social del pajarito.

“Habría que formar una comisión internacional para que les den una salida política a estos dos que son impresentables, que CARADURAS!!!”, se leyó en el mensaje publicado por De Vido en su cuenta de Twitter.

El malestar del arquitecto se originó porque ambos mandatarios habrían hablado de que “trabajan en una salida política para Venezuela”.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una sentencia contra De Vido por causas de corrupción por la tragedia de Once.

El ex funcionario ha manifestado públicamente que a su entender, existe una conspiración contra los gobiernos populares, por lo que el presidente Alberto Fernández debería actuar.

Al respecto, el jefe de Estado se pronunció sobre los indultos, y señaló: “Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir. Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto: eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí”.