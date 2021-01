Claudia Najul tiene coronavirus y pidió no relajarse con los cuidados

Noticias

26 de Enero - La diputada nacional Claudia Najul contrajo coronavirus y arengó a no relajar los cuidados en verano. Esta bien de salud y transita la enfermedad en su casa

La diputada nacionalradical, Claudia Najul, anunció este fin de semana que contrajo coronavirus y apeló a los mendocinos a que continúen con los cuidados necesarios para evitar contagiarse de covid. Con ella fueron 3 los diputados nacionales que dieron positivo en las últimas 48 horas.

Según contó en su cuenta de twitter, la referente de la UCR tuvo algunos síntomas que la hicieron sospechar que hubiese adquirido el virus y luego lo confirmó como un hisopado pocas horas después. Por estos días, la farmacéutica no ha tenido mayores complicaciones de salud y transita la enfermedad en su casa. Con su positivo confirmado, Najul instó a no abandonar los cuidados recomendados ni por las altas temperaturas del verano ni por estar al aire libre: "ni el calor ni el aire libre nos exime de cuidarnos", posteó el sábado.

Estoy bien y cuidándome en casa y tratando a su vez de proteger a mi familia y equipo de trabajo, porque es la única manera de bajar los niveles de contagio: mientras tengamos síntomas, estemos transitando la enfermedad maximizar las precauciones", contó la diputada a Diario UNO.

A la hora de concientizar, la diputada nacional remarcó que la clave es la conciencia social: "No se trata de obligar y sancionar, o mejor dicho eso solo no genera cambios de conducta. Lo más poderoso es la conciencia social de cada uno de nosotros como individuos. El aire libre, el calor, el verano no nos inmunizan; por eso tenemos que seguir construyendo responsabilidad individual. Si somos una sociedad consciente, responsable y cautelosa –y Mendoza lo está siendo-, podremos transitar lo que queda de esta pandemia de manera menos traumática, con menos restricciones y en un marco de mayor normalidad".

Con Najul, ya son 3 los diputados nacionales que se han contagiado en las últimas horas. El mismo sábado también lo confirmó la diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires Dolores Martínez y este domingo comunicó lo mismo el diputado radical por Chubut, Gustavo Menna.

Fuente: Diario UNO