Trotta: "La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad en las aulas"

18 de Enero - El ministro de Educación aseguró que la permanencia en las aulas será gradual y señaló que el objetivo del Gobierno es recuperar la normalidad a lo largo de este año de la mano del "proceso creciente de vacunación".

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó este lunes que la vacuna contra el coronavirus "no es condición indispensable" para garantizar la presencialidad y que la permanencia en las aulas será gradualmente siempre que se haga de manera "cuidada y segura".



"La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad", reiteró el funcionario en declaraciones a radio Nacional.



De cara al inicio lectivo 2021, Trotta negó que en un primer momento la presencia de los alumnos en las escuelas sea al 100 por ciento, y respondió que sólo se hará cuando se pueda garantizar una "presencialidad cuidada y segura".



"El desafío que tenemos es garantizar una presencialidad segura en nuestro sistema educativo, es parte de la agenda que presentamos a los gobernadores", sostuvo el ministro.



En ese sentido, señaló que el objetivo del Gobierno nacional es recuperar la normalidad a lo largo de este año de la mano del "proceso creciente de vacunación".



Trotta ratificó que en el mes de febrero comenzará la vacunación de 1.300.000 docentes y que en los próximos días se definirá cómo se incluirá en este plan al personal no docente.



"El proceso de vacunación prioritaria a los docentes es una medida que nuestro Gobierno definió en el mes de noviembre, un proceso que vamos a iniciar en el mes de febrero", dijo Trotta.

El titular de la cartera educativa nacional agregó que "con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas".



En ese marco, Trotta señaló que "la experiencia del 2020 demostró que con protocolos se puede proyectar un regreso seguro a las aulas", ya que "más de la mitad de los chicos" tuvieron clases presenciales durante el año anterior.



Con respecto a cómo será la estrategia para vacunar a los docentes, precisó que esta semana se definirá el orden de cómo serán inmunizados pero que se comenzará por los que tienen un "vínculo más físico" con sus alumnos, como los de educación especial, jardín de infantes y los tres primeros años de primaria.



Trotta también se refirió a la resistencia de algunos gremios para volver a la presencialidad en las aulas y aseguró que va a recorrer las 24 jurisdicciones para mantener reuniones "tanto con ministros y ministras de educación como con organizaciones sindicales".



También opinó sobre las declaraciones de Mauricio Macri, quien reclamó el regreso a las aulas de los alumnos: "La verdad que no influye (su declaración), el expresidente tiene derecho a opinar sobre la realidad educativa pero creo que antes de adentrarse en los temas de la escuela actual debería dar cuenta de la desinversión educativa que él transitó de manera muy marcada durante su gestión".



Trotta remarcó la desinversión en el programa Conectar-Igualdad y sostuvo "hoy faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos porque existió un Gobierno que tomó esa decisión y fue el Gobierno de Mauricio Macri, que interrumpió un programa emblema para América Latina y que incluía entre otros aspectos la distribución de computadoras".



"Es un costo social que seguimos pagando", resaltó.

