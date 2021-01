Andrés Vavrik pretende que las escuelas abran sus puertas y que los docentes sean voluntarios

Alvear

17 de Enero - El presidente de la Cámara de Comercio publicó un mensaje en sus redes sociales, y ha despertado todo tipo de críticas.

Andrés Vavrik, actual titular de la Cámara de Comercio de General Alvear, pretende que los docentes que estén de acuerdo con el inicio de clases presenciales, dejen una serie de datos por medio de Whats App o a través de correo electrónico.

En la cuestionada publicación, el dirigente empresarial, sostuvo:

ABRAMOS LAS ESCUELAS

Nosotros, mendocinos angustiados por la catástrofe en la que se ve sumida la educación de nuestros futuros conciudadanos y convencidos de que la educación no es un tema menor sino el tema más importante que debemos preocuparnos y ocuparnos, ofrecemos nuestro tiempo y nuestros conocimientos en esta emergencia.

Somos absolutamente conscientes de lo mucho que han estudiado y se han capacitado nuestros docentes, y que de ningún modo pueden ser remplazados, pero del mismo modo que en caso de una catástrofe tal como un incendio o terremoto actúan los bomberos en primer lugar, y cuando no alcanzan, no pueden o no quieren, cualquier vecino de bien intenta ayudar. En esta catástrofe educativa, nos ponemos a disposición en esos mismos términos, como voluntarios.

Si es tu interés sumarte a este voluntariado, escribinos un whatsapp al +5492615345889 o mandanos un mail a voleducmza@gmail.com donde figure: Nombre y Apellido, Departamento, Whatsapp, Mail, Título Académico, (Recibido o Estudiante), Horario Disponible.

PD. Les rogamos compartan este mensaje en todo Mendoza. ¡Abramos las escuelas!

VOLUNTARIOS POR LA EDUCACIÓN

MENDOZA

Este posteo inmediatamente generó repudio por parte de docentes y de una gran cantidad de mendocinos que criticaron las palabras del dirigente. También hubo algunos adeptos, como por ejemplo la diputada provincial del PRO, Hebe Casado, y Hugo Laricchia, creador del #MendoExit.

No es la primera vez que Vavrik toma trascendencia por medio de estos mensajes. Hace pocos meses, fue protagonista de un ida y vuelta con el líder social Juan Grabois cuando se produjeron algunas tomas de tierras, que el alvearense cuestionó fuertemente.

La vuelta a clases presenciales sigue siendo un tema por demás candente en Mendoza. A la complicada situación de los contagios por el coronavirus, se suma la postura del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), que nada quiere saber con la oferta salarial del Gobierno de Mendoza.

El pasado viernes, Rodolfo Suarez oficializó el aumento para los 14 de los 17 gremios estatales que aceptaron la propuesta del gobierno.

El SUTE, que ha vivido horas más que agitadas luego del apartamiento de su titular Sebastián Henríquez-luego de haber sido denunciado por violencia sexual-, nada quiere saber con el incremento al básico del 20% en tres tramos y un bono no remunerativo de 54 mil pesos, a pagar en 12 cuotas.

Si bien no ha sido oficializado todavía, es muy probable que los docentes reciban un nuevo aumento por decreto.

También es importante destacar que muchos docentes y celadores, buscan despegarse del gremio de los trabajadores de la educación.