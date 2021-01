Suarez avanza con los aumentos para los sindicatos que aceptaron la oferta inicial

Noticias

15 de Enero - El gobernador firmó y promulgó los acuerdos paritarios que la provincia acordó con 14 de los 17 gremios.

El Gobierno de Mendoza publicó, a primera de hora de este viernes, el decreto que terminó de cerrar el incremento al sueldo básico del 20% en tres tramos, y un bono no remunerativo de 54 mil pesos, que será abonado en 12 cuotas.

14 de los 17 gremios estatales acompañaron la propuesta que realizó el Gobierno de Rodolfo Suarez, a pesar de algunas diferencias que surgieron en un primer momento.

Al momento de la negociación se debatieron algunos puntos como el cómputo del Impuesto a las Ganancias, algo que finalmente cambiaron con AMProS.

Todavía está en veremos la situación con Casinos, SUTE y Judiciales, ya que rechazaron el incremento ofrecido, al que consideraron insuficiente. Todavía no hay definiciones sobre la suba para los trabajadores que son representados por esos gremios.

Es una incógnita saber que ocurrirá con estos sindicatos que todavía no firmaron, inclusive se llegó a hablar de que no contarían con el bono no remunerativo, aunque todavía esto no ha sido confirmado de manera oficial.