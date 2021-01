La OMS dice que no habrá inmunidad de rebaño en 2021 y pide cumplir las medidas sanitarias

Noticias

12 de Enero - La Organización Mundial de la Salud sostiene que los recaudos sanitarios y las medidas de distanciamiento social deberán permanecer vigentes "durante el resto de este año", incluso cuando estén puestos en marcha los procesos de vacunación a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que ningún nivel de inmunidad de rebaño para el coronavirus será alcanzado en este año, incluso con las vacunas, y que el uso de barbijos, el distanciamiento y la higiene "seguirán siendo el día a día de la humanidad "al menos hasta diciembre próximo.



"No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021", declaró la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, en rueda de prensa.



La distribución de vacunas "toma tiempo", explicó, citada por la agencia de noticias AFP.



Por ello, la OMS sostiene que los recaudos sanitarios y las medidas de distanciamiento social deberán permanecer vigentes "durante el resto de este año", incluso cuando estén puestos en marcha los procesos de vacunación a nivel mundial, porque se necesita tiempo para desarrollar la inmunidad.



Swaminathan explicó que la inmunidad de rebaño, es decir el punto en el que una población puede protegerse de un determinado virus al alcanzar un umbral de vacunación, no se logrará este año.



"Las vacunas van a llegar. Van a ir a todos los países, pero mientras tanto no debemos olvidar que hay medidas que funcionan y es muy importante recordarle a la gente, tanto a los Gobiernos como a los particulares, sobre las responsabilidades y las medidas que seguimos necesitando para practicar para el resto de este año al menos ", dijo.



Hasta la fecha, la pandemia, cuyo primer caso fue detectado en la ciudad china de Wuhan hace poco más de un año, dejó 1,94 millones de muertes y 90.976.653 contagios en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins (JHU).

Fuente: Telam