En Cecsagal expresaron gran preocupación por los hechos vandálicos contra las líneas eléctricas

Alvear

12 de Enero - Ya son varios los episodios que han dificultado la prestación del servicio.

Cables, cadenas, alambres y otros objetos son arrojados constantemente a las líneas eléctricas de Cecsagal con el fin de provocar daños en las mismas, con consecuencias lamentables para el resto de los vecinos que ven como se interrumpe el servicio eléctrico, así lo manifestó el ingeniero Mauricio Iboldi, Jefe de Operaciones Eléctricas de la Cooperativa: “Muchas veces ocurren estos hechos vandálicos, en la mayoría la prueba desaparece porque los objetos se terminan fundiendo. Hace algunas semanas los sufrimos en barrio Zangrandi donde una cadena de moto quedó enganchada y cortó la luz en toda esa zona”.



En estos casos se apela a la buena voluntad de los vecinos, por eso se pide que denuncien en caso de que se observen estos hechos, que no solo tienen que ver con arrojar elementos a las líneas sino también con la rotura de los aisladores, daños que son detectados habitualmente cuando llueve: “Nosotros llevamos permanentemente campañas de recambio de aisladores pero la gente les dispara o le tira piedras y los termina dañando. En estos casos hay que tener en cuenta que un aislador de este tipo tiene un costo de 800 pesos más IVA, y si ocurre de noche no solo deja fuera de servicio un sector importante sino también requiere el envío de una cuadrilla y genera malestar en los damnificados”.



Estos daños a veces no son intencionales, en las últimas horas ocurrió un hecho lamentable en el que un camión de carga pesada que superaba los seis metros de altura terminó cortando las líneas en varios lugares por lo que el personal de mantenimiento debió realizar varias reparaciones: “En estos casos uno entiende que son accidente pero de todas maneras pedimos que se tengan los cuidados pertinentes, habitualmente estos camiones cuentan con personal para levantar los cables, pero en este caso eso no ocurrió”.



A raíz de estos daños, que ocurren con mayor frecuencia de lo que se piensa, la Cooperativa solicitó a la población tener conciencia y denunciar en caso de observar alguna acción maliciosa que atente contra el servicio de energía o de internet que brinda Cecsagal ya que estos hechos generan cortes en los servicios y el malestar de la población.