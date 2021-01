Pese a los anuncios del Gobierno, Carlos Achetoni dijo: "El paro sigue"

Alvear

11 de Enero - Referentes de la Mesa de Enlace aseguraron que los anuncios sobre la apertura de exportaciones se dieron cuando la huelga ya había comenzado.

A horas de que el Gobierno nacional diera a conocer que daba marcha atrás con las restricciones a las exportaciones de maíz, y autorizaba parcialmente el comercio, el alvearense Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, se pronunció sobre esta decisión pero ratificó que las medidas de protesta anunciadas por el sector con anterioridad continuarán.

"El paro sigue", expresó el dirigente del campo al ser consultado sobre una posible suspensión, y detalló que el anuncio oficial se dio una vez comenzada la huelga.

Asimismo explicó que el cambio del Gobierno habilita la exportación de 30 mil toneladas por día e insistió en que ese monto aún no es suficiente. "Significa un buque chico por día, es una medida escasa, la vamos a analizar desde cada entidad y después en conjunto para decidir los pasos a seguir", comentó en dialogo con el canal de noticias TN.

Achetoni comentó también que con esta modificación "hasta marzo se podrían vender un millón y medio de toneladas y estarían sobrando 7 millones de toneladas, incluso garantizando el consumo interno". "Hay 10 millones de toneladas y se necesitan un millón y medio para consumo interno. El abastecimiento es lo primero que tiene que estar garantizado, pero por eso no tiene que cerrarse la exportación", agregó en declaraciones a AM 750 y El Destape Radio, y aseguró que a su entender, el Gobierno pretende que con estas políticas caiga el precio del maíz. "Pero si es una medida transitoria, no va a caer. Y si se dilata en el tiempo nos preocupa porque podrían tomar medidas similares en la carne, se estaría perdiendo la potencialidad exportable. Brasil ya está buscando otros mercados para comprar trigo y maíz por la falta de seriedad de la Argentina", remarcó.