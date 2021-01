El Gobierno intensifica las gestiones por vacunas y adopta medidas por el incremento de casos

Noticias

9 de Enero - Tras las fiestas de fin de año el aumento de contagios encendió las alarmas en el Ejecutivo, que debió arrancar 2021 con reuniones y negociaciones para buscar mitigar las nuevas infecciones, pero sin frenar la actividad económica.

Preocupado por el abrupto incremento de casos de coronavirus en los primeros días de 2021, el Gobierno culmina esta primera semana del año con la implementación de nuevas medidas para contener la propagación del virus, como la restricción de la circulación nocturna que cada provincia tendrá facultad para implementar, e intensificando las gestiones con varios países para la llegada al país de más dosis de vacunas.



Luego del amesetamiento de casos en noviembre y comienzo de diciembre, tras las fiestas de fin de año, el aumento de contagios encendió las alarmas en el Gobierno nacional, que debió arrancar 2021 -en plena temporada de verano- con reuniones y negociaciones para buscar mitigar las nuevas infecciones, pero sin frenar la actividad económica.



De esta manera, el presidente Alberto Fernández mantuvo el miércoles una reunión virtual con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -aislado por contagiarse esta semana-, para consensuar los pasos a seguir frente a la dinámica situación epidemiológica, que aceleró los tiempos planificados por el Gobierno.



Tras ese encuentro, el Poder Ejecutivo facultó este viernes a los gobernadores -mediante un decreto- a adoptar medidas de restricción en la circulación y las actividades nocturnas en sus provincias, con la intención de desacelerar la curva que viene en subida.

La intención de Nación es que las nuevas medidas no afecten la incipiente recuperación económica que se empezó a vislumbrar a fines de 2020 y no alterar la temporada de verano, tan ansiada por el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia.



"Es indispensable no parar la economía ni frustrar vacaciones ni la actividad en lugares turísticos", dicen en el Gobierno.



"Tenemos la voluntad de poder completar la temporada de verano hasta marzo. Justamente, estamos tomando estas medidas ahora para no tener que suspender la temporada, que sería un golpe durísimo para la industria", sostuvieron los funcionarios en Casa de Gobierno que anunciaron el nuevo decreto.



En la lectura del Gobierno, la culminación de la temporada e incluso el inicio de las clases presenciales en marzo dependen de la adopción temprana de nuevas medidas de restricción y el cumplimiento estricto de los protocolos y cuidados, sobre todo en enero y febrero cuando los encuentros sociales se multiplican.





Plan de vacunación



Mientras tanto, el Gobierno avanza con el plan de vacunación en todo el país e intensifica las negociaciones con varios países y empresas para la llegada de la totalidad de las dosis prometidas para inocular a la población esencial y de riesgo.



A 11 días del inicio de la campaña de vacunación, 107.542 personas ya fueron vacunadas con la Sputnik V, convirtiéndose en el país de América Latina que más dosis aplicó hasta el momento.



Las 300 mil primeras dosis llegadas de Rusia en los últimos días de 2020 se terminaron de distribuir esta semana en las provincias, en un operativo articulado entre el ministerio de Salud y el de Seguridad, que tuvo a su cargo la custodia de las vacunas.



La distribución fue de acuerdo con un cociente basado en cantidad de médicos y centros de salud habilitados, y la prioridad de esta partida es el personal sanitario, indicaron las fuentes de la cartera de Salud.

En esta primera etapa, la vacuna está destinada al personal de salud entre 18 y 59 años, de unidades de terapia intensiva y laboratorio de microbiología de instituciones de salud ubicadas en los grandes aglomerados urbanos, donde la pandemia tuvo un mayor impacto.



En tanto, una segunda tanda de dosis de la Sputnik V está previsto que llegue al país en los próximos días y, al mismo tiempo, avanzan las gestiones para concretar la compra de un millón de vacunas Sinopahrm, de origen chino, que comenzarían a ser recibidas también en las próximas semanas.



Los avances fueron confirmados esta semana por el ministro de Salud, Ginés González García, en una conferencia de prensa en el Instituto Malbrán, en la que se anunciaron mejoras salariales para sus trabajadores y mayor inversión presupuestaria en el campo de la investigación científica.



"Estamos negociando con China un millón de dosis para enero y con Brasil, que está produciendo otra de las vacunas de desarrollo chino", precisó el titular de la cartera de Salud y confirmó además que un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas partirá rumbo a Rusia a mediados de enero para buscar las dosis complementarias de la primera aplicación" de la vacuna Sputnik V.

Según Ginés, a partir de la segunda quincena de enero será "casi incesante" el traslado de vacunas a la Argentina.



El funcionario informó que a estas dosis provenientes de Rusia se sumarán a fines de marzo "una cantidad muy importante de la vacuna que se fabrica acá", en alusión a la desarrollada por la compañía farmacéutica AstraZeneca.



Esta semana, el Presidente se reunió con funcionarios de México para abordar el tema del acceso a las diferentes vacunas y el acuerdo estratégico firmado entre ambos países para producir y distribuir la desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que se produce en la Argentina.

Fuente: Telam