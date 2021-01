Noticias

Toque de queda sanitario: la publicación del DNU todavía se hace esperar

8 de Enero - Desde el Gobierno nacional dejaron trascender que ayer ya estaba firmado, pero al no encontrarse publicado en el Boletín Oficial no rige. De este modo los gobernadores continúan esperando el texto definitivo para aplicarlo, o no, en sus provincias.