General Alvear consiguió una suma millonaria para el desarrollo de dos novedosos proyectos

Alvear

8 de Enero - Se trata de U$D 107.244,67en fondos provinciales a través del Programa Mendoza Tec Asociativo del Ministerio de Economía y Energía, para desarrollar los proyectos “Micropropagación In Vitro De Plantas De Vid” y “Proyecto Simulador De Drones”. La unidad ejecutora es Idesa-Ugacoop.

El Ministerio de Economía y Energía, a través de su dirección de Innovación y Desarrollo Económico, abrió las propuestas con el objetivo de vincular los diversos componentes del ecosistema científico y tecnológico de Mendoza, mediante el programa Mendoza Tec Asociativo, con el cual se buscan propuestas para desarrollar soluciones innovadoras a problemáticas de los sectores productivos primario, industrial o de servicios.

En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Económico e Innovación, en conjunto con Idesa-Ugacoop, presentó dos proyectos, los cuales ambos fueron seleccionados para recibir los mencionados ANR.

El secretario de Desarrollo Económico y Promoción Departamental, Carlos Ponce explicó: “quiero agradecer al gobierno de la provincia por haber apoyado estos dos proyectos que son muy importantes. Esto es el puntapié para lanzar el parque de biotecnología de Alvear, BIOTEGA, el cual está dentro del polo tecnológico del sur, Esto pone en valor el federalismo de la gestión provincial. Son proyectos totalmente innovadores y además le da relevancia a Ugacoop”.

Carlos Raimondi, Rector de Idesa-Ugacoop expresó: “Ugacoop es la unidad ejecutora y de vinculación de los proyectos, además la carrera de Mecatrónica tendrá un vínculo estrecho con el proyecto de simulación de drones que se presentó en conjunto con la empresa Aeropac SA. También en el laboratorio de Ugacoop estamos trabajando ya hace un tiempo sobre Micropropagación In Vitro”.

De los U$D 600 mil que el programa puso a disposición para proyectos de toda la provincia, U$D 107.244,67 son destinados a los 2 proyectos alvearenses, de los 11 seleccionados: Micropropagación In Vitro De Plantas De Vid “Centro cooperativo sustentable de biotecnología vegetal para la propagación masiva de plantas productivas con estado fitosanitario certificado, al cual se le destina un monto de U$D 44.244,67, y se presentó en conjunto a la Cooperativa Algarrobo Bonito; y el Proyecto Simulador De Drones “Desarrollo plataforma simulador UAV para capacitación, trabajos especializados y de alta precisión” en asociación con las empresas AEROPAC S. A. y Vial Siep S. A. de la ciudad de Mendoza, el cual obtuvo U$D 63.000.

Marcos Caro, respondable del área de Desarrollo Económico e Innovación dijo: “los proyectos se presentaron en el marco de lo asociativismo y cooperación. Uno se elaboró en conjunto con la empresa Algarrobo Bonito (Micropropagación In Vitro de Cultivos), y el otro (Simulador de Drones) con las empresas AEROPAC S. A. y Vial Siep S. A., ambos proyectos potencian mucho las carreras que tenemos en Ugacoop y al nuevo parque biotecnológico (BIOTEGA).”

Con respecto a cómo serán invertidos los fondos en los proyectos, Caro especificó: “En el caso del proyecto de los drones, la idea es que se produzca una simulador, construiremos una cabina de simulación de vuelos de drones, en la cual se va a invertir el dinero. El uso final de eso es que podamos llegar a un curso de pilotaje de drones, que sirva para distintas situaciones reales como fumigaciones, control del clima, humedad del suelo, de aguada, de gasoducto, en el ámbito ganadero y agrícola”.

En cuanto a los fondos del proyecto de Propagación de Cultivos in Vitro, el Dr. Ezequiel Lentz, Coordinador del Laboratorio de Biología Molecular y de la Tecnicatura Superior en Biotecnología de Idesa-Ugacoop, detalló: “Los recursos se destinarán al cuarto de plantas in vitro, que básicamente es donde se incuba el material, para tener un ambiente con temperatura controlada, y también lo invertiremos en los invernaderos donde luego pasaran esos cultivos”.

Lentz, además brindó más información acerca de este importante proyecto de agricultura sustentable, relacionada a sus antecedentes y a sus beneficios: “Este trabajo se viene realizando ya hace bastante tiempo, lo hacemos con empresas locales y con alumnos que están aprendiendo la técnica de In Vitro para ya estar preparados a detectar los virus que puede tener la planta. Además esto es una manera de tener una producción orgánica, de tener una producción con menos agroquímicos. Este material no significa que la planta no se vuelva a enfermar, lo que hay que hacer es controlar la plantación, esto a largo plazo será el modo de trabajo que el productor utilizará porque además es más económico, necesita menos agua de riego y el rinde de la cosecha es mayor”.

La evaluación de los Proyectos se realizó por especialistas de la Comisión Evaluadora de Mendoza Tec Asociativo, quienes poseen experiencia en las áreas de tecnología, negocios y gestión de proyectos, y tuvieron en cuenta: antecedentes del postulante; objetivos, justificación y resultados esperados; esquema e impacto asociativo; efectos económicos y productivos; valor innovador; aspectos técnicos y aspectos económicos y financieros.

MICROPROPAGACIÓN IN VITRO DE PLANTAS DE VID

“Centro cooperativo sustentable de biotecnología vegetal para la propagación masiva de plantas productivas con estado fitosanitario certificado.”

La problemática que enfrentan los productores vitivinícolas es el acceso al material vegetal con estado fitosanitario certificado, que mejora significativamente la productividad y representa una pequeña inversión adicional respecto del total necesario para implantar un viñedo. Al comenzar a trabajar con la Cooperativa Vitivinícola Algarrobo Bonito, una empresa con más de 25 años, se estarían abasteciendo a los productores que forman parte de la cooperativa, con vistas a sumar productores adicionales que querrán también hacer uso de esta herramienta de la biotecnología vegetal en favor de la productividad y el uso eficiente de los recursos naturales.

A través del trabajo en conjunto con la Cooperativa Algarrobo Bonito, demostrando a campo la mejora en productividad por el uso de material vegetal saneado, se buscará proveer de material vegetal a otras de las 28 cooperativas que forman parte de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), integradas por más de 5.000 productores y elaboradores. Se trabajará para ofrecer a los productores el saneado, certificación y multiplicación de las variedades específicas de su interés de acuerdo a la selección realizada por los ingenieros agrónomos especialistas, como así también para establecer un servicio de propagación del material desarrollado en el INTA, cuya demanda se estima que será creciente año a año.

La tecnología, instalaciones y recursos humanos también tendrán la flexibilidad para adaptarse a las necesidades del sector frutihortícola y de la industria farmacéutica, en este último caso para la multiplicación de plantas en un ambiente controlado necesarias en la elaboración de productos medicinales de alta calidad.

A nivel internacional se ha mostrado claramente el impacto socio-económico en las comunidades de proyectos de micropropagación para distintas especies vegetales, y se espera lo mismo para este Proyecto, poniendo a disposición de productores vitivinícolas y frutihortícolas tecnología que no implica la modificación genética ni la incorporación de transgenes, sino la eliminación de patógenos y la multiplicación del material manteniendo intacta la genética del mismo. Además, se trata de una tecnología compatible con el manejo integrado de plagas y la producción orgánica certificada.

Consideramos que la mejor promoción será la recomendación que los mismos productores harán a sus colegas al obtener mejores rindes en sus viñedos, acompañadas de charlas técnicas informativas en el Laboratorio de Biotecnología, en donde invitaremos a los productores a que conozcan los protocolos llevados a cabo para la eliminación de patógenos del material vegetal, su multiplicación in-vitro, rusticación y crecimiento en invernadero.

SIMULADOR DE DRONES

“Desarrollo plataforma simulador UAV para capacitación, trabajos especializados y de alta precisión”

Mendoza, está buscando ampliar su matriz productiva y una de las actividades en que se ha puesto énfasis es en la Economía del Conocimiento. Para esto, recientemente ha impulsado su propia ley basada en la creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ley de Fomento a los Emprendedores y la Ley de Economía del Conocimiento.

La creación de un simulador será una herramienta indispensable para la puesta en marcha del curso de piloto, de dron y trabajos de asociados, dentro de IdESA-UGACOOP en asociación con las empresas AEROPAC S. A. y Vial Siep S. A., Es una especialidad en sí misma y también puede ser integrado a las carreras existentes en IdESA-UGACOOP. En el país son incipientes las capacitaciones específicas como las que se proponen en este caso.

El trabajo de piloto de dron en si ya tiene una alta demanda, y se potenciará una capacitación en tareas especializadas, como pueden serlo la agricultura de precisión, el análisis de los mapas, medidas de humedad del suelo, entre otras. También sería la primera especialidad que capacite a los pilotos para trabajos técnicos específicos, como puede ser control en torres de alta tensión, tuberías de gas, de petróleo, etc.

En una primera etapa se pueden generar cuatro puestos de trabajo, pero el proyecto apunta a capacitar a los jóvenes a que sean especialistas en servicios en áreas vinculadas al agro, al petróleo, al cuidado ambiental, etc. Actividades vinculadas al departamento y que evitaría la emigración de los mismos.

El uso del simulador está orientado a la mejora de la productividad en el sector agrícola, mediante mapeos, cámaras termográficas, pulverizaciones y fumigaciones, etc.

Para el sector ganadero, su aplicación permitiría revisar alambrados, aguadas, búsqueda de ganado, visualizar focos de incendio, etc.

Su aplicación en el sector petrolero, como por ejemplo en Vaca Muerta, permitiría controlar tuberías, torres, instalaciones, identificar zonas húmedas, etc.

En caso de que el proyecto sea exitoso, se prevé implementar una carrera de piloto de dron especializado en áreas de alta tecnología. Esta sería una carrera que demandaría unos 20 puestos de trabajo.

Los cuatro empleados en los primeros años serían capacitadores en el uso del simulador. Los 20 empleados al cabo del tercer año se basan en la hipótesis del dictado de la tecnicatura en el manejo de drones y trabajos de alta complejidad.