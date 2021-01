Noticias

"Es una medida a favor del país, y no a favor del Gobierno. Es momento de dialogar y escucharnos..." afirman desde CONINAGRO

6 de Enero - "No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno...", comentó el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.