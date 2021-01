Unos 28.000 turistas recorrieron Mendoza este fin de semana largo

Noticias

4 de Enero - Con un 55% de ocupación y picos de hasta el 100% en zonas de montaña, la provincia vivió el primer fin de semana del año con la visita de miles de personas que recorrieron todo el territorio.

Datos suministrados este domingo por el Ministerio de Turismo señalaron que “28.000 personas circularon por todo el territorio provincial con un 55% de ocupación y picos de hasta el 100% en zonas de montaña” y “dentro de los destinos más elegidos se destacaron Cacheuta, Tunuyán, Potrerillos, Valle de Uco, Alvear, Uspallata y el Cañón del Atuel”.



Desde hace ya unos meses, Mendoza ofrece la mayor cantidad de servicios turísticos abiertos de manera segura desde el inicio de la pandemia.



Desde la cartera de Turismo resaltaron la campaña con la que el Gobierno de Mendoza salió a presentar su verano, “que se encuentra avanzando a paso firme con una certificación internacional de destino ‘Safe Travel’, protocolos preventivos para cada actividad y sin exigencias para el ingreso, resultado del incansable trabajo público y privado para ofrecer un destino seguro y la mejor experiencia turística”.

Desde San Rafael, el director de Turismo, Javier Muñoz, se mostró satisfecho con “muy buenos números de reservas en cabañas que llegaron al 85 por ciento que, si bien sabemos que son las más elegidas, son números altos para esta época de pandemia”, más un 30% en hotel y 40% en aparts”.



Para la primera quincena de enero, Muñoz indicó que ya hay reservas para cabañas en el orden del 68%, aparts al 48% y hoteles al 37%, que son números muy buenos y nos arroja un promedio del 51 de ocupación”.



Sin embargo desde el sector privado, el presidente de Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), Fernando Barbera, aclaró que el dato “marca un 55% de un total de 70%, que son las plazas que realmente están funcionando en la hotelería”.

Para Barbera, ese 55% de ocupación, “en porcentajes reales llega a 38% del 100% de la disponibilidad”, de las 38.000 plazas que tiene esta provincia.



En tanto, de los 28.000 turistas que recorrieron Mendoza este fin de semana largo, Barbera aclaró que de ese total, “alrededor del 40% vino a visitar parientes, por lo que no se pueden considerar turistas, ya que no se alojan en hoteles, ni consumen las opciones que brinda el turismo local”.



Asimismo, la campaña Modo Mendoza apunta al disfrute sustentable de los atractivos naturales, donde ya se habilitaron once Áreas Naturales Protegidas para que los visitantes puedan disfrutar sus atractivos naturales y realizar actividades al aire libre.



Destinos tales como el Parque Provincial Aconcagua, Parque Provincial Cordón del Plata, Reserva Natural Laguna del Diamante, Reserva Natural Payunia y Reserva Natural Divisadero Largo, entre otras, están abiertas para las visitas, previo reserva y pago online de los accesos para los casos en los que se requiera el mismo.