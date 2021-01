Murieron 107 personas y 5.884 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Noticias

3 de Enero - Con lo reportado este jdomingo suman 43.482 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.640.718 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 107 personas murieron y 5.884 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 43.482 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.640.718 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.433 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53% en el país y del 56,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 48,62% (2.861 personas) de los infectados de este domingo (5.884) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.640.718 contagiados, el 88,55% (1.452.960) recibió el alta y 144.276 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 65 hombres, 39 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 4 en Córdoba; 5 en La Rioja; 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 3 en Río Negro; 4 en Santa Cruz; y 5 en Santa Fe.



También fallecieron 42 mujeres: 24 en Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Córdoba; 4 en La Rioja; 1 en Neuquén; 3 en Río Negro; 2 en Santa Cruz; 3 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 1 en Tierra del Fuego.



Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.034 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 827; en Catamarca, 33; en Chaco, 113; en Chubut, 202; en Corrientes, 104; en Córdoba, 356; en Entre Ríos, 264; en Formosa, 1; en Jujuy, 5; en La Pampa, 194; en La Rioja, 3; en Mendoza, 77; en Misiones, 40; en Neuquén, 372; en Río Negro, 212; en Salta, 8; en San Juan, 33; en San Luis, 24; en Santa Cruz, 207; en Santa Fe, 516; en Santiago del Estero, 50; Tierra del Fuego, 103; y en Tucumán 106.



En las últimas 24 horas fueron realizados 22.180 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.919.347 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 108.411 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 690.383 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 176.495; Catamarca, 2.851; Chaco, 25.148; Chubut, 32.454; Corrientes, 12.222; Córdoba 128.380; Entre Ríos, 30.159; Formosa, 221; Jujuy, 18.567; La Pampa, 11.468; La Rioja, 9.124; Mendoza, 60.330; Misiones, 1.124; Neuquén, 41.926; Río Negro, 39.072; Salta, 22.413; San Juan, 11.598; San Luis, 16.225; Santa Cruz, 24.401; Santa Fe, 177.811; Santiago del Estero, 17.717; Tierra del Fuego, 19.432; y Tucumán, 71.297.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

En este contexto, el presidente Alberto Fernández se mostró preocupado por el aumento de contagios de coronavirus registrado en los últimos días, afirmó que los jóvenes son quienes "más se descuidan" y advirtió que "no se puede jugar con fuego porque el virus está circulando" y "la pandemia no terminó".



Fernández hizo estas afirmaciones al encabezar un acto en Chapadmalal, donde promulgó la nueva ley de movilidad jubilatoria.



"La vacuna nos va a dar con el correr de los meses inmunidad, pero en el mientras tanto no podemos jugar con fuego, porque el virus está circulando", expresó Fernández.



Con todo, celebró la "buena idea" del Gobierno de haberse "ocupado tempranamente de conseguir vacunas", pero insistió en que "la pandemia sigue azotando a la Patria".



Fuente: Telam