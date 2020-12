Movilidad jubilatoria: Cornejo dijo que el presidente no cumple con su promesa de campaña

Noticias

29 de Diciembre - El diputado nacional y ex gobernador de Mendoza le apuntó a Alberto Fernández y remarcó que desde el oficialismo están congelando el haber jubilatorio.

Por estas horas la Cámara de Diputados busca aprobar el proyecto de movilidad previsional, y muchas son las voces que se han pronunciado a favor y en contra.

Uno de los que no se quedó callado y se destacó fue el mendocino Alfredo Cornejo.

“Es una calamidad estar con dirigentes políticos que son ‘corto plazistas’, y que por ganar una elección son capaces, como Alberto Fernández, prometerles 20 % de aumento y prácticamente congelarles su haber jubilatorio”.

Y recordó los anuncios del presidente durante su campaña. “Lo dijo varias veces durante la campaña y no está cumpliendo con esa promesa, y lejos de no cumplir, les está achicando el poder adquisitivo a nuestros jubilados, y a los más pobres, a los más vulnerables, no a los regímenes especiales; a muchos de ellos que aportaron religiosamente y sin ninguna moratoria 30 años de su vida para cobrar miserias”.