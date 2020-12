Casi 50 parejas participaron de un interesante torneo de Beach Vóley

Deportes

21 de Diciembre - El certamen, que vio alterada su programación por las adversas condiciones climáticas del pasado viernes, dejó a todos conformes.

Un interesante torneo de Beach Vóley se llevó a cabo durante el fin de semana en el Polideportivo Municipal.

“Estamos muy contentos porque empezamos a competir de a poco, con protocolos exigentes, pero felices” explicó el Profesor Adrián Moyano.

En total compitieron 49 parejas distribuidas en diferentes categorías, Sub 14 mixto, Sub 16 Femenino y Masculino, Sub 18 Femenino y Masculino, y Primera Femenino y Masculino.

El Secretario de Gobierno José Vilches llegó hasta el Polideportivo y se mostró muy satisfecho con este inicio de actividades, que son el puntapié inicial para una serie de encuentros deportivos que se desarrollarán en nuestro departamento: “Se está retomando la actividad y esta fue una forma de que los deportistas se encuentren. Se aplicaron los protocolos que hemos dispuesto y gracias a eso los jóvenes pueden reencontrarse”.

De esta forma, a pesar de que no se contará con piletas, la actividad deportiva llegará a cada rincón del departamento con protocolos claros y concisos para cuidar a cada uno de los alvearenses, pero brindando un momento de recreación para los más chicos.

Julio Güerini, ganador en la rama masculina, dijo: “Pudimos empezar con este torneo y viene muy bien, el día nos acompañó y la verdad que nos sentimos muy bien, pese a que falta entrenamiento”. Asimismo Luciana Belmonte, ganadora en la parte femenina, manifestó: “Fue un año distinto para todos, teníamos muchas ganas pero estábamos esperando que surgiera la iniciativa, y si bien estuvimos entrenando de a poco pudimos participar”.

Cabe destacar que la actividad continuará ya que el próximo lunes se jugarán los encuentros de Sub 14 y Sub 16 que habían sido suspendidos este viernes por las condiciones meteorológicas.