En Mendoza se permitirán fiestas al aire libre hasta la 1 de la mañana

Alvear

16 de Diciembre - Funcionarios del Gobierno provincial destacaron que podrán concurrir hasta 250 personas. Expectativa de cara a las fiestas de fin de año.

Desde el Gobierno encabezado por Rodolfo Suarez explicaron que en Mendoza podrán haber fiestas hasta la 1 de la mañana, siempre y cuando se cumplan estrictos protocolos.

El subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, y el presidente de la Asociación de Propietarios de Salones de Fiestas, Fabián Manzur, dieron detalles de la importante novedad.

Con esta nueva reglamentación se cumple el pedido de los empresarios del sector que se han visto muy afectados debido a las prohibiciones que se impusieron a raíz de la pandemia de coronavirus. Los eventos podrán realizarse, siempre que se cumplimenten estrictos protocolos.

“Acabamos de terminar una reunión en donde nos avisaron que el gobierno va a flexibilizar el permiso. Nos dejarán hacer eventos de hasta 250 personas de aire libre con baile, respetando el protocolo, de un metro de distanciamiento por metro cuadrado de cada persona”, indicó Manzur.

Y enfatizó que solo podrán trabajar aquellos espacios previamente habilitados y que cuenten con lugar al aire libre. En tanto que quienes no posean estos espacios, podrán trabajar como restaurantes.

Y continuó: “Lo que si se extiende es la posibilidad de que se puedan realizar eventos. Por ejemplo, un club al aire libre con cantina lo va a poder hacer. Algo que hasta el momento no podía”.

Entre lo anunciado, pusieron énfasis al remarcar que las mesas de cada local deberá tener como máximo seis personas por lo que el factor ocupacional continuará disminuido. También se podrán poner videos, escuchar música y bailar.

“Gracias a Dios nos han permitido volver a trabajar a los salones de eventos, djs y fotógrafos. Es una buena noticia para las 5 mil familias que dependemos de esto. El compromiso desde la asociación de salones de eventos es respetar el protocolo de manera estricta. Es una buena noticia”, comentó con cierto alivio el funcionario de Suarez.

Con estos anuncios, a partir de mañana cuando se oficialice el decreto, los salones podrán volver a abrir sus puertas. Con esta novedad queda descartado el caravanazo que estaba previsto para mañana en el Gran Mendoza.

“Hemos pasado una hora debatiendo y planteando lo que ocurría con las fiestas clandestinas y los cumpleaños y casamientos encubiertos. Pensamos que si se habilita el casino y también podía habilitarse el baile”, explicó Manzur, y añadió que la gente “necesita alegría y distraerse después de un año horrible”.

Por su parte, Majul explicó que lo que no permitirán es que se provoquen aglomeraciones y serán tajantes con el tope horario de la 1 de la mañana.

“Todos aquellos espacios que estén habilitados y tengan lugar al aire libre van a poder funcionar. Si bien en ningún lugar dice que se puede bailar, si no hay personas juntas no va a haber problema. El foco estará puesto en que no se desmadre. Que se respete el distanciamiento de 6 personas por grupo. Lo que no vamos a permitir, con los operativos, es que se produzcan aglomeraciones”, concluyó el subsecretario.