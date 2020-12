Murieron 213 personas y 5.303 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Noticias

9 de Diciembre - Con lo reportado este miércoles suman 40.222 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.475.222 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 213 personas murieron y 5.303 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 40.222 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.475.222 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.688 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,4% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 33,82% (1.794 personas) de los infectados de este miércoles (5.303) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 1.475.222 contagiados, el 88,9% (1.311.488) recibió el alta y 123.512 son casos confirmados activos.

El reporte vespertino consignó que murieron 109 hombres, 34 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 15 en Córdoba; 6 en Corrientes; 5 en Entre Ríos; 10 en Mendoza; 2 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 3 en Santa Cruz; 12 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 4 en la provincia de Tucumán.

También fallecieron 100 mujeres: 32 en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 9 en Córdoba; 4 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 7 en Mendoza; 3 en Río Negro; 3 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 25 en Santa Fe; 1 en Tierra del Fuego y 6 en Tucumán.

El Ministerio aclaró que 2 personas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 en la provincia de Buenos Aires y 1 en Mendoza, fueron registradas sin dato de sexo.

Este miércoles se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.460 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 334; en Catamarca, 3; en Chaco, 151; en Chubut, 266; en Corrientes, 61; en Córdoba, 251; en Entre Ríos, 103; en Formosa, 4; Jujuy, 4; en La Pampa, 123; en La Rioja, 28; en Mendoza, 108; en Misiones, 18; en Neuquén, 550; en Río Negro, 128; en Salta, 15; en San Juan, 197; en San Luis, 56; en Santa Cruz, 135; en Santa Fe, 996; en Santiago del Estero, 56; en Tierra del Fuego, 89 y en Tucumán, 167.

En las últimas 24 horas fueron realizados 20.785 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.145.226 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 91.351 muestras por millón de habitantes.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 631.466 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 161.330; Catamarca, 2.030; Chaco, 21.036; Chubut, 25.036; Corrientes, 9.050; Córdoba 118.099; Entre Ríos, 24.815; Formosa, 197; Jujuy, 18.429; La Pampa, 6.523; La Rioja, 8.893; Mendoza, 57.740; Misiones, 608; Neuquén, 36.139; Río Negro, 33.236; Salta, 21.453; San Juan, 8.803; San Luis, 15.287; Santa Cruz, 17.789; Santa Fe, 156.350; Santiago del Estero, 16.295; Tierra del Fuego, 17.008 y Tucumán, 67.610.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recomendó a las personas que hayan contraído coronavirus que se vacunen cuando estén las dosis disponibles.

De visita en Mendoza, donde ayudó a la organización para la campaña de vacunación, Vizzotti aseguró que "las vacunas que se apliquen en Argentina serán las que cumplan todos los requisitos y estarán avaladas por la Anmat, que tiene reconocimiento internacional".

"La recomendación es que las personas se vacunen aunque hayan tenido Covid-19, ya que no se recopilará ese antecedente y tampoco está clara la duración de los anticuerpos protectores. El objetivo es proteger a la mayor cantidad de población posible, por lo que se vacunará a todos" afirmó Vizzotti.

Por su parte, la organización de medición de datos a nivel internacional 'Our World in Data', vinculada a la Universidad de Oxford, reincorporó desde este miércoles los datos aportados por Argentina sobre los casos de coronavirus en el país.

Edouard Mathieu, administrador de Datos de la base Our World in Data, explicó a través de un tuiteo del pasado 20 de octubre que según informaciones periodísticas aparecidas en medios locales, "muchas pruebas negativas no estaban siendo registrados en varias provincias, como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad".

Y en otro, sin embargo, advirtió que "el gobierno de Argentina anunció que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente".