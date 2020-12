“Dame todo o te cago matando”, así amedrentaron a la joven asaltada en calle Uspallata

Alvear

7 de Diciembre - Un violento robo sufrió una mujer el sábado cerca de las 15:00. Le quemaron parte de la pierna izquierda con el caño de escape de una moto.

Lo que parecía ser una siesta más, una calurosa y tranquila siesta alvearense, se terminó en convertir en una pesadilla que quizás nunca olvide Florencia, una joven de nuestro departamento.

En sus redes sociales, la víctima (de quien reservaremos la identidad), realizó un descargo, narrando la terrible situación vivida.

"En estos momentos de bronca e impotencia el dolor es lo de menos y con estas imagenes se que no puedo expresar ni un cuarto del horror que viví. El saber que estoy bien, sana y salva me deja algo tranquila y me faltan palabras para agradecer a Dalma porque sin ella no sé si hoy la estaría contando. Pero no paro de pensar en como se puede vivir una vida tranquila si sabes que mañana salis a la calle y te podes volver a cruzar con estos HDP? Fue a las 3 de la TARDE por dios, entienden que no les importa ni la hora??? No solo me da miedo por mí, me da miedo por todos. No importa que sepas quién fue, no importa si les viste la cara, en esta Argentina no existe justicia, y no, no me pudieron robar nada, pero quién me quita de la cabeza esa imagen con el arma diciendo dame todo o te cago matando? Quien me quita el miedo de poder volver caminar tranquila en la calle? En qué momento Alvear paso de ser del pueblo tranquilo a dar miedo? Lloro de impotencia y miedo de que vuelva a pasarle a alguien más", reflejó la indignada mujer.

La víctima circulaba en su bicicleta en inmediaciones del frigorífico La Santina, cuando dos motochorros la interceptaron, la encerraron con su moto y le quemaron parte de su pierna izquierda con el caño de escape de la misma.

Inmediatamente la joven cayó al suelo, fue ahí cuando uno de los malvivientes extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, le apuntó a su cabeza y le pidió que le entregue su celular.

La mujer, a pesar de verse en gran desventaja, luchó con los ladrones. Justo en ese momento, otra mujer circulaba por el lugar y observó el hecho, y se acercó a auxiliar a Florencia.

Inmediatamente los malviviente se dieron a la fuga sin poder cometer el hecho.

Posteriormente, la joven lesionada llegó hasta la Comisaria 14, en donde radicó la denuncia policial correspondiente.