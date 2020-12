Alvear Oeste festejó sus 108 años

Alvear

3 de Diciembre - Además de la presencia de las autoridades distritales, estuve presente el Intendente, con una batería de obras e importantes anuncios del Intendente Marcolini, Oeste celebró sus 108 años.

Realizando un raconto sobre las múltiples obras que se llevan a cabo hoy en día en el Distrito, y anunciando el inicio de las cloacas de Oeste, la creación del Parque Biotecnológico y el laboratorio para procesar muestras de PCR para Covid 19, entre otros temas, el Intendente Walther Marcolini se dirigió a los alvearenses en el acto oficial de los 108 años de Alvear Oeste.

Alvear Oeste celebró sus 108 años de vida en un acto virtual que cumplió con todos los protocolos establecidos para este tipo de eventos. En un año signado por la pandemia el distrito contó con obras clave para su crecimiento.

El intendente Walther Marcolini realizó un emotivo discurso en el que se refirió a lo que significa el distrito para nuestro departamento repasando las características que lo definen: “Tenemos que pensar qué tipo de vida queremos vivir, el buen trato, la solidaridad, el vivir más tranquilo, la calidad de vida de elegir la tranquilidad y una vida saludable. Esto tiene que ver con Alvear Oeste, con General Alvear” expresó, a la vez que manifestó la añoranza de no poder realizar un acto tradicional: “Este no es un aniversario cualquiera, es un año para que pensemos, deberíamos tener las banderas, los niños de los colegios, las entidades y los vecinos presentes en este acto pero no podemos porque hay algo que se rompió en el mundo. También tenemos otro gran desafío que es cuidar la salud y en ese contexto con la visita próxima de la Ministra de Salud a General Alvear he pedido que nos pongan a todos los Departamentos en igualdad de condiciones y tengamos un laboratorio de Biotecnología para comenzar a procesar muestras PCR”.

Dentro de su discurso, el intendente saludó a los médicos en su día, recordando a los grandes profesionales que ha dado el distrito; y volvió a pedir a los alvearenses que se sigan cuidando responsablemente “porque el virus no se ha ido y lejos está de hacerlo”. Asimismo felicitó a los vecinos, al delegado y a los trabajadores de la Comuna por el esfuerzo realizado durante este año para concretar las tareas que el pueblo desea: “Estamos realizando una gran variedad de obras en el distrito, y en ese sentido me es grato informar a sus vecinos, que ya hemos adquirido el material y los caños para la primera etapa de la anhelada obra de cloacas para Alvear Oeste que dará inicio en los próximos meses” aseguró el mandatario.

En el mes de diciembre ya estará en funcionamiento el esperado cajero automático, otro histórico reclamo de los vecinos de Alvear Oeste, que se concreta gracias a la obra que por administración ha realizado este municipio. El intendente aprovechó la oportunidad para anunciar la creación del Parque Biotecnológico de General Alvear. Lo que permitirá que el departamento sea líder en el desarrollo de este campo en la región; con oportunidades para el sector privado y emprendedores: “Además, próximamente, ya comenzaremos a procesar las muestras PCR en nuestro laboratorio de Biotecnología de Ugacoop, también gracias a la inversión municipal y al aporte de los alvearenses; esto implica dar un salto de calidad ya que Alvear, pasa a contar con un laboratorio Biomolecular de características únicas y con tecnología de punta. Con esta idea de que el ser humano es la centralidad de nuestro pensamiento político, de nuestro accionar y de nuestras políticas públicas, hemos venido hoy a conmemorar los 108 años de Alvear Oeste” concluyó el intendente Walther Marcolini.

Los vecinos pudieron seguir el acto por las redes de la Municipalidad que fue transmitido en vivo desde la plazoleta Nicolás Luna donde se realizó un recordatorio a ese pionero. El Delegado Mariano Varela hizo un repaso de las obras que se están ejecutando y agradeció al Intendente y todo su equipo.

Es de destacar que en un convenio entre la Municipalidad y el Banco de la República Argentina se lleva adelante la obra del cajero automático por un monto de cerca de un millón de pesos, que será inaugurado en el mes de diciembre, se ha realizado la parte civil que le corresponde a la Municipalidad, las paredes, techo y la parte de electricidad, también se hicieron las veredas, rejas, vidriado y puertas esto le ha dado otra vista a la Delegación.

En cuanto a la red de cloacas de Alvear Oeste se llamó a licitación por un monto en materiales de más de $13 millones y en unas semanas estarán los materiales en los galpones de la municipalidad y se comenzará en el mes de enero. Esta es la etapa 1 de la obra, pero ya se está tramitando para la realización de la etapa 2 que sería la estación de bombeo y la cañería de impulsión por calle M de más de $15 millones lo que se proyecta que para fines del 2021 esté funcionando y se conecten cuatro barrios (Santa Cruz, Oeste I, San Luis y Los Colonos) con más de 300 conexiones andando, algo muy anhelado por los vecinos.

“Quiero agradecer por la habilitación de los pozos de riego por todos los programas que han sido fundamentales para nosotros, como el Programa de la Garrafa Social que nos permitió ayudar a muchas familias, también el Programa de Reparación y Construcción de Techos y Erradicación de Letrinas algo que cambió la calidad de vida de los vecinos” dijo Varela.

Otro punto destacado es la gran remodelación de la Plaza Manuel Belgrano, donde se pusieron en valor el arbolado propio de la plaza y el sistema de riego mediante hijuelas. Se hicieron nuevos senderos, se está trabajando en el adoquinado, los veredines de la plaza, modernas bajadas en cada esquina, se instalarán nuevos juegos para los más pequeños con piso antigolpe y luminarias led. Todo esto es parte de una remodelación integral de este espacio, respetando su identidad y reparando los monumentos que allí se encuentran. También se colocarán bancos nuevos, bebederos y cestos de basura, se trabajará sobre el mástil y el monumento a Belgrano.

También se realizaron conexiones de Agua Potable Bº Matadero se llegó a un acuerdo con AISAM donde el municipio pondrá la mano de obra, AISAM los materiales y los vecinos podrán conectarse de manera legal. Se trabaja en obras de urbanización en los Bº Rodríguez y San Justo que necesitaban arreglos de cunetas, hormigonado de las esquinas, salida de agua, cartelería.

“Se refacciona la Casa Cabral que tendrá la función de Museo del Alvear Oeste, será un Centro Cultural de ese Distrito, bajo las temáticas: Regional y Reinas de la Vendimia y Ferrocarril. Se están remodelando los baños, paredes, revoques, pintura, la casa cuenta con diez espacios, un patio muy hermoso y grande, todos los que la visiten podrán ver sus paredes antiguas y disfrutar de la belleza del lugar “explicó Mariano Varela. Además en este Centro Cultural se brindarán talleres de costura, electricidad y computación con el objetivo de darle una salida laboral a la sociedad, enseñándoles un oficio. También se dictarán talleres municipales como de literatura, de marroquinería y pintura.

La planta de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria comenzará a funcionar en febrero, este servicio será brindado por un privado en el Barrio San Luis de Alvear Oeste y llegará con la buena noticia para los vecinos del asfaltado, ya que es una exigencia a nivel nacional para los establecimientos que prestan este servicio.

El delegado agregó que se refaccionaron las instalaciones de la oficina de Licencia Nacional de Conducir para que pueda trabajar y brindar un mejor servicio, en un lugar más amplio y adecuado, donde se hicieron trabajos de pintura, se construyó una rampa para personas con discapacidad, también se unificaron dos habitaciones con el objetivo de ampliar el espacio y poder dictar el curso y realizar todo el servicio en el mismo lugar.

Estas y más obras se realizaron este año en el distrito de Alvear Oeste, pese al clima de pandemia que nos tocó vivir, la Comuna logró concretar estos trabajos que se traducen en sueños cumplidos para los vecinos de la zona. Felices 108 años Alvear Oeste!