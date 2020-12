El 13 se realizará una bicicleteada Solidaria

Alvear

3 de Diciembre - El próximo domingo 13 de diciembre se realizará en nuestro Departamento la Maratón Solidaria “Un año diferente” la cual tendrá fines solidarios.

Esta maratón solidaria tiene el objetivo de recaudar alimentos no perecederos que serán destinados a dos merenderos de nuestro Departamento. “esta actividad es realizada por Diego Reyes y cosiste en una maratón donde también participará Carlos Videla otro atleta, se realiza todo con un objetivo social” expresó Roberto Castillo, Asesor de Discapacidad

“Desde la Asesoría vamos a acompañar y les brindaremos toda la logística que el evento necesite ya que los alimentos no perecederos serán donados a dos merenderos de General Alvear.

Además quiero agregar dijo el Asesor, se está vendiendo un rifa donde ya están circulando los números el domingo 13 también se estarán ofreciendo y esto tiene un solo propósito que es comprar una movilidad para Carlitos, así que les pedimos a todos que colaboren”

Diego Reyes dijo “esta maratón estará a cargo de Carlos Videla, también participará una docente es su primer maratón solidaria, vamos arrancar a las 7:30 del KM 0 hasta calle O, luego Bowen, después por calle centenario hasta las cinco esquinas de Alvear Oeste a las 11h aproximadamente y finalizaremos en la plaza Departamental a las 13h”

“La idea es que la gente se arrime a donde nosotros estemos y nos haga llegar sus colaboraciones, ojalá podamos juntar muchos alimentos para los merenderos y también puedan adquirir números para la movilidad de Carlitos.

“Hacer cosas por los demás, ayudar a cambiar un poco su manera de vivir es lo que me motiva a realizar esta maratón” dijo Reyes

Carlos Videla, atleta discapacitado “estoy muy contento de participar en esta maratón, me estoy preparando con tres profesores para hacerlo muy bien, con mucho esfuerzo y ganas, imagino ese día y espero que mucha gente nos acompañe, los invito a todos que nos apoyen”

Por otra parte Diego Reyes y Carlos Videla agradecieron a todos los que colaboran con la realización de este evento como la Fundación CECSAGAL, la Municipalidad de Gral. Alvear, FM Pehuenche y FM Cadena Cooperativa.