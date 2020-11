Tienen fecha de reapertura las paritarias docentes

Noticias

18 de Noviembre - Luego de que la Justicia obligara al Gobierno a reabrir paritarias con el SUTE, este martes se confirmó que las partes retomarán las discusiones el viernes

Pasaron 8 meses sin que los representantes del Gobierno y el gremio del SUTE se sentaran en una mesa paritaria para hablar de las condiciones laborales de los docentes de Mendoza. La cita, obligada por un fallo de la Séptima Cámara Laboral, será este viernes a las 9 en el auditorio Ángel Bustello, cuando se dará la reapertura de las paritarias docentes, a las que se sumará también las discusiones con los representantes de los empleados de la Administración Central.

La última vez que el Subsecretario de Gestión Pública y Modernización, Ignacio Barbeira, y el secretario general del Sute, Sebastián Henríquez se vieron la cara en una discusión paritaria fue a principios de Marzo.

En aquel momento, cuando aún la pandemia de coronavirus no golpeaba a Mendoza, el Gobierno planteaba a los empleados estatales un aumento en sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales:de hasta $ 2.000, que regiría sobre los salarios correspondientes a abril de 2020. Además, en mayo de 2020 se le adicionaría a ese incremento la suma de hasta $ 1.000, los que corresponderán cuando la retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente aprobada vigente al 31 de enero de 2020 no superase los $ 40.000.

En la propuesta se contemplaba la reapertura de la negociación paritaria en julio del corriente año, pero nada de eso se dio, la oferta se rechazó y luego la pandemia se encargó de aniquilar la economía y poner la prioridad en el presupuesto de salud.

Finalmente este viernes se retomarán las negociaciones, y aunque el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez ya descartó que se pueda ofeecer un aumento salarial, el SUTE volverá a pedir un aumento de emergencia.

"Nosotros vamos a plantear que se continúe con la indexación de los salarios docentes, para que los aumentos vayan a la par de la inflación y que la recomposición salarial sea igual a la inflación medida por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) desde enero a la fecha. A eso se sumará el pago de ayuda útil y la vestimenta de los celadores, entre otros pedidos", resumió Henríquez.

Habrá que esperar hasta el viernes, para conocer cuál será la propuesta del Gobierno en esa mesa paritaria para los docentes. Después, muy probablemente, se verá obligado a abrir las mismas discusiones salariales con el resto de los gremios de los empleados públicos.

Fuente: Diario UNO