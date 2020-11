Murieron 379 personas y 10.621 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Noticias

17 de Noviembre - Con lo reportados este martes suman 36.106 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.329.005 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 379 personas murieron y 10.621 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 36.106 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.329.005 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 4.379 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,2% en el país y del 60,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 30,43% (3.232 personas) de los infectados de hoy (10.621) corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 1.329.005 contagiados, el 86,44% (1.148.833) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 220 hombres, 91 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 8 en Chaco; 6 en Chubut; 21 en Córdoba; 8 en Corrientes; 4 en Entre Ríos; 5 en La Pampa; 1 en La Rioja; 4 en Mendoza; 18 en Neuquén; 2 en Río Negro; 3 en Salta; 3 en San Luis; 13 en Santa Cruz; 14 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; 2 en Tierra del Fuego y 9 en Tucumán.



También fallecieron 156 mujeres: 73 en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Chaco; 2 en Chubut; 6 en Córdoba; 3 en Corrientes; 4 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 6 en La Pampa; 3 en Mendoza; 11 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Luis; 5 en Santa Cruz; 19 en Santa Fe y 6 en Tucumán.



El Ministerio precisó que en tres personas notificadas como fallecidas en la provincia de Buenos Aires no figuran datos de sexo.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.804 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 428; en Catamarca, 17; en Chaco, 259; en Chubut, 344; en Corrientes, 138; en Córdoba, 1.309; en Entre Ríos, 348; en Jujuy, 21; en La Pampa, 65; en La Rioja, 18; en Mendoza, 396; en Misiones, 6; en Neuquén, 999; en Río Negro, 295; en Salta, 92; en San Juan, 172; en San Luis, 233; en Santa Cruz, 267; en Santa Fe, 1.477; en Santiago del Estero, 113; en Tierra del Fuego, 132 y en Tucumán 688.



Formosa, en tanto, no registró casos.



En las últimas 24 horas fueron realizados 34.573 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.508.664 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 77.322 muestras por millón de habitantes.



En este contexto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo hoy que "la tendencia de casos de coronavirus es al descenso", pero remarcó que "no estamos en la pospandemia", y por lo tanto "hay que cumplir con todas las normas y protocolos".



"Vemos que los números siguen siendo halagüeños, porque nos marcan en general un descenso de todos los indicadores", afirmó Gollan en La Plata durante una conferencia para informar sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco.



Especialistas que analizan los datos oficiales advirtieron hoy que la curva de nuevos contagios de coronavirus a nivel nacional, que había experimentando un claro descenso entre el 21 de octubre y el 9 de noviembre, detuvo en la última semana esa tendencia y se estabilizó, al tiempo que llamaron a "no relajar las medidas de cuidado".



"En la curva de casos diarios a nivel nacional, y siempre considerando el promedio de siete días, se vio un claro descenso desde el 21 de octubre hasta el 9 de noviembre, desde ahí se mantiene estable, es decir no sube ni baja", describió a Télam la docente e investigadora Soledad Retamar.



Retamar, quien integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), detalló que "mientras el promedio de casos diarios del 21 de octubre era 15.051, al 9 noviembre habían descendido a 9.624; en tanto que ayer el promedio diario de los últimos siete días dio 9.698".



En el mismo sentido, el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet Rodrigo Quiroga sostuvo que "a nivel nacional lo que se ve es que se frenó el descenso (de infectados) y en los últimos días que hay datos consolidados se ve incluso un ligero aumento en algunas jurisdicciones".