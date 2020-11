El PJ le pidió sensatez a Suárez

Noticias

17 de Noviembre - A través de un comunicado, el Peronismo Mendocino le pidió al gobierno que tenga sensatez y que no se victimice

Desde el Frente de Todos le pidieron al oficialismo voluntad para llegar a un consenso para aprobar un presupuesto con financiamiento y roll over, y que no utilice la "victimización" como política de gobierno.

A través de un comunicado, desde el Frente de Todos salieron a pedirle "sensatez" al gobierno Provincial, de cara al tratamiento del Presupuesto 2021.

La semana pasada la pauta de gastos se aprobó sin endeudamiento ni roll over y desde el peronismo aseguran que "los canales de diálogo siguen abiertos" para llegar a un acuerdo que beneficie a los mendocinos.

El foco del conflicto gira en torno a los 350 millones de dólares que pedía el oficialismo como deuda para obra pública. En el PJ no están dispuestos a aprobar ese monto pero si 80 millones de dólares para obras puntuales. Sin embargo esa oferta fue desestimada en Diputados y el presupuesto se aprobó sin posibilidad de tomar deuda para obras. Respecto al roll over ocurrió algo similar. El oficialismo pedía autorización de roll over para los próximos tres años y el PJ dijo que solo estaba dispuesto a aprobarlo por un año. Finalmente, el presupuesto se aprobó sin roll over.

"En este momento apelar a una política del todo o nada solo perjudica a la sociedad mendocina", expresaron desde el Frente de Todos y se quejaron de la actitud del oficialismo de no estar dispuesto a encontrar un punto de equilibrio respecto al endeudamiento y el roll over.

"La victimización como método de acción política es propia de las campañas electorales, y la misma tiene lugar el año que viene, por lo que invitamos al gobernador a dejar de lado la campaña para el momento oportuno", adhieren desde el Partido Justicialista.

"Hay que llegar a los consensos necesarios para gobernar, y desde el peronismo estamos dispuestos a colaborar en lo que nos corresponde", agregan y aseguran que tienen "voluntad de acordar un presupuesto equilibrado y razonable".

"La propuesta de endeudamiento por 80 millones de dólares y roll over por un año es más que sensata", finalizan.

Desde el oficialismo entienden que la oposición está negando con esta postura la posibilidad de que Suarez tenga la pauta de gastos que diagramó su equipo y cuestionan la "mezquindad" del peronismo comparando lo que ocurrió la semana pasada en Diputados con el tratamiento del presupuesto 2020. Además, afirman que la mayoría de las obras puntualizadas en la propuesta de 80 millones de endeudamiento están radicadas en municipios gobernados por el PJ.